المنتخب الإماراتي الشاب يكتسح جيبوتي بنتيجة قاسية

المصدر: منصور السندي –دبي

حقق منتخب الإمارات لكرة القدم للشباب مواليد 2003 فوزا كبيرا على نظيره منتخب جيبوتي بسبعة أهداف نظيفة خلال المواجهة التي جمعتها مساء اليوم الأحد على استاد المقاولون العرب لحساب المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما التي تستضيفها جمهورية مصر العربية ليضع منتخب الشباب أول ثلاث نقاط في رصيده بعدما استهل البطولة بهذا الفوز الكاسح وبنتيجة كبيرة وبمهرجان أهداف في مرمى المنتخب الجيبوتي، علما أن المجموعة تضم أيضا منتخبي المغرب وطاجيكستان.

سجل أهداف منتخب الشباب على مدار شوطي المباراة كلا من منصور المنهالي هدفين وهدف لكل من محمد اليماحي وعيسى الحراصي وسلطان الأميري ومحمد الوافي ومبارك بن زامه وضاري المازم.

قدم الأبيض الشاب مباراة قوية وسيطر على مجريات الملعب تماما وتبارى لاعبوه في تقديم صورة مشرفة عن الكرة الإماراتية في هذا الحدث العربي الكروي الكبير.

انهى المنتخب الإماراتي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما منصور المنهالي في الدقيقة السادسة و محمد اليماحي 40 ليسجل المنتخب ستة أهداف دفعة واحدة في الشوط الثاني تفوق خلاله لاعبو المنتخب الوطني بشكل كامل.

وواصل منتحب الإمارات الأداء القوي في الشوط الثاني ولم يجد إي صعوبة في التفوق على منافسيه وهز شباكه بعدما جاءت المباراة من طرف واحد ليختمم اللاعب ضاري المازمي مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الثامن في مرمى المنتخب الجيبوتي.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news