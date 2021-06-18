النصر يفاضل بين 3 دول لمعسكر الموسم الإماراتي المقبل

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تفاضل شركة الكرة بنادي النصر بين المانيا وهولندا وإسبانيا لإجراء معسكر الإعداد الخاص بالموسم الجديد، وذلك طبقاً للإجراءات الاحترازية والوضع الصحي للدول الثلاثة.



وقال مصدر داخل النادي لـ "الإمارات اليوم" أن لاعبي العميد سيبدأون تجمعهم في الأول من يوليو المقبل بإجراء الفحوصات الطبية قبل الانتظام في التدريبات الداخلية قبل السفر إلى المعسكر الخارجي الذي سيتحدد لاحقاً.



وكان النصر قد أنهى تعاقداته واستقر بشكل كبير على لاعبين حيث قام بتجديد تعاقده مع اللاعب البرتغالي توزي حتى عام 2023، بعد ظهوره بشكل جيد مع الفريق، كما تم تجديد تعاقد لاعب منتخب الرأس الأخضر ريان مينديز حتى عام 2024، والمدافع البرازيلي ليما، حتى عام 2025، مع استمرار اللاعب ضياء سبع، والجزائري مهدي عبيد، المرتبطين بعقود مع النادي.



وعلى مستوى اللاعبين المواطنين ضم الفريق حارسي المرمى عادل أبوبكر من الجزيرة وعبدالله التميمي من الفجيرة، بينما توجه النادي بالشكر إلى الحارس إبراهيم عيسى الذي ترك النادي، وعلى مستوى اللاعبين تعاقد النصر مع المدافع العراقي محمد مصطفى، قادما من الفجيرة لمدة ثلاث مواسم ليتم تسجيله في فئة المقيمين.

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