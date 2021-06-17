خورفكان يتعاقد مع محمد خلفان

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أعلنت شركة خورفكان لكرة القدم في بيان رسمي عن التعاقد مع لاعب الشارقة محمد خلفان (28 سنة) لتمثيل الفريق في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي بعقد يمتد لسنة واحدة تنتهي بنهاية الموسم 2021-2022، في صفقة مميزة لما يتمتع به اللاعب من امكانات فنية مميزة. وسبق لمحمد خلفان أن انتقل إلى الشارقة قادما من الفجيرة. وسجل مع (الملك) عدة اهداف مؤثرة وتواجد مع المنتخب سابقا في بطولة اسيا التي استضافتها الامارات.

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