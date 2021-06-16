حلم المونديال يحفز مشجعاً من أصحاب الهمم على الحضور إلى المدرجات للمرة الأولى

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

أكد مشجع المنتخب الوطني، عبدالرزاق علي، أنه حضر، أمس، للمرة الأولى لمشاهدة مباراة فيتنام في ختاصم تصفيات المونديال، من داخل الملعب، لافتاً إلى أن حلم تأهل الإمارات إلى كأس العالم جعله أكثر إصراراً على الحضور إلى استاد الوصل لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني أمام فيتنام، في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال عبدالرزاق علي لـ«الإمارات اليوم» إنه يشعر بسعادة كبيرة بسبب حضوره إلى الملعب، موضحاً: «مشاهدة اللاعبين من المدرجات لها شعور خاص ومتعة كبيرة، مقارنة بمشاهدة المباريات عبر التلفزيون، إذ إنني أتابع مباريات دوري الخليج العربي، وأشجع الوصل وعجمان، بينما في الوقت الذي تابعت فيه المباريات السابقة للمنتخب الوطني، وشاهدت الحماس الكبير من الجمهور، كانت لدي رغبة كبيرة في الحضور إلى الملعب لدعم الأبيض في هذه المباراة الحاسمة من مشوار المنتخب في تصفيات كأس العالم».

وأضاف: «أشعر بحماس كبير وأتمنى أن يحقق منتخب الإمارات حلم جمهور (الأبيض) بتأهل الفريق إلى كأس العالم، خصوصاً أن الفريق يضم مجموعة رائعة من اللاعبين، إذ أرى أنهم قادرون على منافسة أقوى المنتخبات في المرحلة الحاسمة من التصفيات».

من جهته، قال مشجع المنتخب الوطني، موسى حسين، إن «الأبيض» يستحق التأهل إلى المرحلة الثالثة من التصفيات المزدوجة، مشيراً إلى أن منتخب الإمارات ظهر بمستوى جيد جداً خلال مباريات الإياب في المرحلة الثانية من التصفيات.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أنه يشجع فريق شباب الأهلي، مبيناً أن «فرسان دبي» حقق الثلاثية، في الموسم الماضي، بفوز الفريق بألقاب كأس السوبر وكأس الخليج العربي وكأس الخليج العربي، بينما يأمل حسين أن يكمل المنتخب الوطني فرحته، وأن يتأهل إلى كأس العالم 2022.

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