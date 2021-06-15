الشارقة يجدّد الثقة بمدربي السلة واليد عبدالحميد والفخراني

المصدر: جوني جبور ■ دبي

جدّدت إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة، الثقة بمدربي فريقي رجال كرة السلة واليد، الوطني عبدالحميد إبراهيم، والمصري هاني الفخراني.

وجاء ذلك في الاجتماع الدوري لإدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة، الذي عقد أمس في مقر النادي، حضره عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي ورئيس مجلس إدارة الألعاب الجماعية بالنادي، محمد عبيد الحصان، وأعضاء مجلس الإدارة، عدنان الخيال، وجاسم محمد، ومأمون الضروس.

وقال رئيس مجلس إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة، محمد عبيد الحصان، في تصريحات صحافية: «تأتي هذه الخطوة ضمن خطط إدارة النادي للاستعداد للموسم الجديد، ودعماً للاستقرار الفني لفريقي رجال السلة واليد».

وأوضح: «في إطار سعينا لتوفير أعلى درجات الاستقرار الفني، وحفاظاً على مكتسبات فريقي رجال السلة واليد، تم تجديد التعاقد مع المدرب الوطني عبدالحميد إبراهيم، على رأس الجهاز الفني لكرة السلة لاستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها مع الفريق بالفوز ببطولتي الأندية الخليجية الأبطال في نسختيها 2018و2019، واتبعت بإحراز لقب دوري الموسم الماضي، ولقبي كأس رئيس الدولة، وكأس نائب رئيس الدولة للموسم المنتهي 2020-2021».

وأضاف: «جددنا الثقة في هاني الفخراني للاستمرار في قيادة الجهاز الفني لرجال كرة اليد، وذلك لاستدامة الاستقرار والعمل على تحقيق الأهداف الخاصة بالموسم المقبل، بعد النجاح في حصد أربعة ألقاب خلال موسم واحد».

واختتم: «يأتي تجديد الثقة بالمدربين، ضمن خطة اعتماد أجندة مرحلة الإعداد لعودة نشاط فرق الرجال والمراحل السنية لكرتي السلة واليد، بداية من يوليو المقبل».

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