الحاسمة يا «الأبيض»

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

يخوض المنتخب الوطني مواجهة حاسمة في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، عندما يلتقي منتخب فيتنام عند الـ8:45 من مساء اليوم، على استاد الوصل في زعبيل بالجولة الـ10 من مباريات المجموعة السابعة، إذ يضع «الأبيض» أربعة اعتبارات تجعل الفريق أكثر رغبة في تحقيق الفوز على «التنين الذهبي».

ويسعى المنتخب الوطني إلى تحقيق الفوز الذي يمنح الفريق رسمياً صدارة المجموعة السابعة، وبطاقة التأهل مباشرة إلى المرحلة الثالثة من تصفيات المونديال، خصوصاً أن منتخب فيتنام يتصدر لائحة ترتيب المجموعة برصيد 17 نقطة، بينما يحتل «الأبيض» المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

ويعدّ الفوز باللقاء هو النتيجة الوحيدة التي تجنب الحسابات المعقدة الخاصة بالتأهل إلى المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم، إذ تصعد أفضل خمسة منتخبات تحتل المركز الثاني في المجموعات الثماني، في الوقت الذي يحتل فيه المنتخب الوطني المركز الخامس في لائحة ترتيب المنتخبات التي تحتل المركز الثاني، ولديه حظوظ في مواصلة مشواره في تصفيات كأس العالم.

أما بالنسبة إلى حسابات التأهل عبر أفضل خمسة منتخبات تحتل المركز الثاني، ففي حال تعادل المنتخب أمام فيتنام، ستكون حظوظه قائمة في الصعود إلى المرحلة الثالثة من التصفيات، خصوصاً عقب خسارة لبنان أمام كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف، ولكن يحتاج «الأبيض» إلى عدم فوز الأردن على أستراليا، بينما في حال فوز «النشامى»، تتأهل الإمارات بشرط خسارة أوزبكستان أمام السعودية، وتعادل إيران مع العراق بنتيجة أقل، أو بالنتيجة نفسها التي تنتهي بها مباراة الإمارات مع فيتنام.

ويتصدر حالياً منتخب عمان لائحة الترتيب برصيد 12 نقطة، إذ يلتقي «الأحمر» في الجولة العاشرة مع بنغلاديش، ولكن لن تفيد نتيجة المباراة العماني، خصوصاً أن بنغلاديش يحتل المركز الخامس في المجموعة الخامسة.

ويحتل المركز الثاني منتخب الصين برصيد 10 نقاط، ويلعب «التنين» في الجولة الأخيرة مع متصدر المجموعة الأولى منتخب سورية، الذي ضمن التأهل رسمياً إلى المرحلة الثالثة من التصفيات، بينما يحل منتخب لبنان في المركز الثالث، برصيد 10 نقاط، وأنهى الفريق مبارياته بالخسارة أمام كوريا الجنوبية، في المقابل يحتل المركز الرابع منتخب أوزبكستان، برصيد تسع نقاط، ويلعب مباراة حاسمة أمام منتخب السعودية، لتحديد متصدر ووصيف المجموعة الرابعة.

ويأتي في المركز السادس منتخب إيران برصيد تسع نقاط، ويلعب أيضاً مواجهة حاسمة على صدارة المجموعة الثالثة أمام منتخب العراق، وأخيراً يحتل منتخب الأردن المركز السابع برصيد ثماني نقاط، ويلعب «النشامى» مواجهة صعبة أمام متصدر المجموعة الثانية منتخب أستراليا.

ويدخل المنتخب الوطني مواجهة فيتنام بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق «الأبيض» الفوز في المباريات الثلاث الماضية، بتغلبه على ماليزيا بأربعة أهداف دون رد، وعلى تايلاند بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيراً على إندونيسيا بخمسة أهداف دون رد.

ويراهن المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، على قوة خط هجوم منتخب الإمارات، إذ إن الفريق أحرز 12 هدفاً في ثلاث مباريات، خصوصاً بتألق فابيو ليما، الذي أحرز خمسة أهداف إلى جانب الهداف التاريخي للمنتخب، علي مبخوت، الذي أحرز أربعة أهداف.

ويسعى منتخب الإمارات إلى رد الدين إلى نظيره «التنين الذهبي»، الذي فاز في لقاء الذهاب على أرضه بهدف دون رد، بينما يتفوق «الأبيض» تاريخياً على منتخب فيتنام بفوز الإمارات في أربع مباريات مقابل فوز منافسه في مباراتين، حيث يأمل «الأبيض» أن يكرر تفوقه على فيتنام الذي لعب مرتين في الإمارات، وخسر في المرتين بالنتيجة نفسها بخمسة أهداف دون رد، وكانت المرة الأولى في 2007 بتصفيات كأس العالم 2010، والمرة الثانية في 2013 بالتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2015.

في المقابل، لن تكون مواجهة منتخب فيتنام سهلة، خصوصاً أن الفريق يقدم أفضل مستوياته عبر تاريخ مشاركاته في تصفيات كأس العالم، بعدما حقق الفوز في خمس مباريات، وتعادل في مباراتين، بينما لم يخسر في أي مباراة، ورغم ضعف نسبة الأهداف التي أحرزها الفريق، التي بلغت 11 هدفاً في سبع مباريات، ولكن يتميز «التنين الذهبي» بقوة خط دفاعه بدخول مرماه هدفين فقط.

4 اعتبارات:

1- الفوز يمنح الإمارات بطاقة التأهل مباشرة إلى المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

2- صدارة المجموعة السابعة تمنح «الأبيض» التأهل مباشرة إلى كأس آسيا 2023.

3- الفوز يجعل المنتخب يتجنب الدخول في حسابات التأهل عبر أفضل 5 منتخبات تحتل المركز الثاني في المجموعات الثماني.

4- ردّ الدين إلى منتخب فيتنام الذي فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

حظوظ المنتخب في حال التعادل مع فيتنام:

- تتأهل الإمارات عقب خسارة لبنان أمام كوريا الجنوبية، وفي حال تعادل أو خسارة الأردن أمام أستراليا.

- تتأهل الإمارات في حال خسارة أوزبكستان أمام السعودية، وتعادل إيران أمام العراق.

حظوظ المنتخب في حال الخسارة أمام فيتنام:

- تتأهل الإمارات في حال خسارة إيران أمام العراق، وخسارة الأردن أمام أستراليا.

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