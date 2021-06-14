شباب الأهلي يكشف عن 8 رعاة لبطولة «خليجي السلة 40»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

كشف نادي شباب الأهلي عن الشركات الثماني الراعية لبطولة الأندية الخليجية في نسختها الـ40، التي يستضيفها النادي خلال الفترة من 18 إلى 26 الجاري، المؤهلة إلى كأس الأندية الآسيوية، وينافس على ألقابها بجانب «فرسان السلة» كل من أندية النصر السعودي والأهلي البحريني والكويت الكويتي والشمال القطري.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي، أمس، بصالة سعيد بن مكتوم في نادي شباب الأهلي، وحضره رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، اللواء إسماعيل القرقاوي، وعضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي ورئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية، اللواء محمد أحمد المري، وأعضاء اتحاد السلة وقطاع الألعاب الرياضية في شباب الأهلي، وممثلو الشركات الراعية.

وتم خلال المؤتمر توقيع عقد رعاية البطولة مع كل من «المنطقة الحرة دبي» و«جمعية الاتحاد التعاونية» و«بنك دبي الإمارات الوطني» و«قناة دبي الرياضية» و«فلاي دبي» و«شركة دو للاتصالات» وشركة «بن غاطي» و«شركة إمارتك للحلول التقنية».

وتولى المدير التنفيذي في إدارة شركة الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي، الدكتور ماجد سلطان، توقيع الاتفاقية مع ممثلي الشركات الراعية.

وقال عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية في النادي، اللواء محمد أحمد المري، في تصريحات صحافية: «لطالما أكدت الشركات الوطنية والخاصة دعمها الدائم لرعاية البطولات الرياضية التي تستضيفها الدولة، وهذا دليل على وقفة أبناء الإمارات جنباً إلى جنب من أجل إنجاح الفعاليات المختلفة التي تحتضنها الإمارات».

وأضاف: «اختيار الدولة ونادي شباب الأهلي لاستضافة البطولة الخليجية الـ40 للأندية الأبطال لكرة السلة، يعكس الثقة التي أولتها اللجنة التنظيمية الخليجية لدولة الإمارات بريادتها وتعاملها الاحترافي مع الإجراءات الاحترازية لجائحة (كورونا)».

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