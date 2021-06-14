بطولة الإسكواش للسيدات تنطلق الأربعاء

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنظم أكاديمية دبي للإسكواش بطولة للسيدات، بالتعاون مع نادي دبي للسيدات، خلال الفترة من بعد غدٍ إلى 22 الجاري، ضمن فعاليات مبادرة مجلس دبي الرياضي «صيفنا نشاط وحيوية»، الهادفة إلى تشجيع النساء على ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال إجازة الصيف، وتشتمل على أكثر من 20 فعالية.

وأعربت مديرة نادي دبي للسيدات بالإنابة، المها البستكي، عن سعادتها باستضافة النادي للبطولة التي تشارك فيها أكثر من 32 سيدة وفتاة من مختلف الجنسيات، اعتباراً من عمر 15 سنة وأكثر، إلى جانب البطلة العالمية كنزي عماد الدفراوي، الحاصلة ثماني بطولات إسكواش عالمية، وقالت في تصريحات صحافية: «إنها تسهم في تشجيع المرأة في الإمارات على مزاولة هذا النوع من الأنشطة الرياضية المحببة للجمهور»، معربةً عن شكرها لأكاديمية دبي للإسكوش لإشرافها على تنظيم البطولة، مشيدةً كذلك بجهود لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي في إطلاق مبادرات نوعية، لتوسيع نطاق مشاركة المرأة في الرياضة، واستقطابها في مجالات جديدة».

وأضافت: «تنظيم واستضافة بطولة الإسكواش للسيدات ينطلق من دعم حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات للمرأة، في كل القطاعات، بما فيها القطاع الرياضي، وتشجيع سموّها لها على ممارسة مختلف أنواع الأنشطة الرياضية، لما لها من أهمية صحية وبدنية ونفسية».

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