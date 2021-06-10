صدارة المنتخب في تصفيات المونديال.. تمر من بوابة إندونيسيا

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

يخوض المنتخب الوطني مواجهة مهمة في مشوار الحصول على المركز الأول بالمجموعة السابعة في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، عندما يلتقي إندونيسيا، اليوم الساعة 8:45 على استاد الوصل في زعبيل، إذ يسعى إلى تحقيق الفوز لمواصلة الضغط على المتصدر فيتنام، الذي يلعب في التوقيت نفسه مع تايلاند على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

ويدخل المنتخب المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق انتصارين متتاليين بتغلبه على ماليزيا بأربعة أهداف دون رد، ثم الفوز على تايلاند بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتقدم إلى المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر فيتنام الذي يمتلك 14 نقطة، ويأتي في المركز الثالث كل من تايلاند وماليزيا برصيد تسع نقاط لكل منهما، أما إندونيسيا فيحتل المركز الخامس برصيد نقطة واحدة.

ويركز المنتخب أكثر على الصدارة، إذ يملك الفرصة بيده، بشرط الفوز على إندونيسيا، وانتظار تعثر فيتنام، وفي حال فوز الأخير، يتأجل صراع الصدارة حتى ختام المرحلة الثانية، الثلاثاء المقبل، إذ سيكفي الأبيض الفوز على فيتنام لاعتلاء القمة، وتحديد المتأهل المباشر إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات.

بينما في المقابل، يملك المنتخب في حال عدم صدارته، أن يتأهل كأفضل خمس ثوان للمجموعات الثماني، وفي هذه الحال لن تحتسب نتائج منتخب إندونيسيا. وبعد انسحاب كوريا الشمالية من مجموعة الثمانية، تم شطب نتائج المنتخب الأخير في كل مجموعة بالنسبة لتحديد أفضل خمس ثوان.

ورغم أن «الأبيض» يحتل المركز الثالث في قائمة المنتخبات التي تتنافس على المقاعد الخمسة، يمتلك المنتخب في رصيده تسع نقاط، متساوياً مع أوزبكستان وإيران وعمان، بينما يتصدر لبنان لائحة الترتيب برصيد 10 نقاط، وذلك عقب خصم من كل منتخب النقاط التي حصل عليها من الفريق الذي يحتل المركز الأخير في مجموعة كل منها، ولكن الجهاز الفني يركز على تجنب الدخول في حسابات معقدة، بأن يحقق الفوز على إندونيسيا وفيتنام، ليتقدم إلى المركز الأول.

ويراهن المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، على الجاهزية الكبيرة التي وصل إليها الفريق في المباراتين الماضيتين، خصوصاً مع تألق عبدالله رمضان وفابيو ليما وكايو كانيدو، بينما يأمل المنتخب أن يكرر تفوقه على إندونيسيا، بعدما شهد لقاء الذهاب على استاد آل مكتوم بنادي النصر فوز «الأبيض» بخمسة أهداف دون رد، إلى جانب تأكيد التفوق التاريخي عليه، إذ إنها المرة الثالثة التي يلتقي فيها المنتخبان، بعدما فاز منتخب الإمارات في أول لقاء يجمعهما في دور المجموعات لكأس آسيا 1996 بهدفين دون رد.

ويخوض المنتخب المباراة بصفوف مكتملة، بعدما عاد خليل إبراهيم للتدريبات الجماعية مع اللاعبين، بتعافيه من الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأولى أمام ماليزيا، بينما يسعى فان مارفيك إلى حسم نتيجة المباراة مبكراً، وعدم تكرار السيناريو الذي حدث أمام تايلاند بإحراز محمد جمعة بيليه الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، بعدما كان المنافس يضغط بقوة لإحراز هدف التعادل، ورغم الفوز على ماليزيا بأربعة أهداف دون رد، ولكن المنتخب تقدم بهدف واحد حتى الدقيقة 83، قبل أن يحرز ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

ورغم أن إندونيسيا ودع التصفيات مبكراً، وابتعد عن المنافسة على التأهل إلى المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم، والأمر نفسه بخروجه من المنافسة على المراكز المؤهلة إلى كأس آسيا، لكنه يخوض المباراة الأخيرة له في التصفيات، وقد يشكل خطراً كبيراً على المنتخب، خصوصاً أن إندونيسيا ظهر بشكل جيد جداً في مرحلة الإياب، وحقق أول نقطة أمام تايلاند بهدفين لكل منهما، ورغم خسارته في الجولة الماضية أمام فيتنام بأربعة أهداف دون رد، لكنه أنهى الشوط الأول متعادلاً دون أهداف.

وقال من جانبه، مدافع المنتخب شاهين عبدالرحمن في تصريح صحافي: «لن نفرط في نقاط أي مباراة في التصفيات الحالية»، واعداً ببذل كل الجهد الممكن والتضحية بالغالي والنفيس من أجل مواصلة الانتصارات، حتى يعبر الأبيض إلى المرحلة المقبلة من التصفيات.

نظام التأهل:

■ متصدرو المجموعات السبع (باستثناء قطر) يتأهلون مباشرة.

■ أفضل خمس ثوان.

■ المواجهات المباشرة أول معيار للتأهل.

■ 12 منتخباً تتأهل للمرحلة الثالثة والأخيرة.

■ 4 مقاعد ونصف المقعد مخصصة لآسيا في مونديال 2022.

حسابات التأهل للمنتخب

■ الفوز على إندونيسيا وفيتنام يضمن له الصدارة، ويتأهل مباشرة.

■ أي نتيجة غير الفوز على إندونيسيا تجعل الصدارة رهينة بنتائج فيتنام.

■ في حال لم يتصدر، يملك فرصة التأهل كأفضل ثوان، بانتظار نتائج ثواني المجموعات الثماني.

ترتيب المجموعة السابعة

فيتنام (14 نقطة)

الإمارات (12 نقطة)

تايلاند (9)

ماليزيا (9)

إندونيسيا (1)

• معنويات مرتفعة للاعبي الأبيض لتحقيق الفوز الثالث على التوالي.

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