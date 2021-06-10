مارفيك: تعادل إندونيسيا أمام تايلاند يزيد من تركيزنا

المصدر: أحمد طارق- دبي

أكد مدرب المنتخب الوطني، الهولندي بيرت فان مارفيك صعوبة مواجهة "الأبيض" أمام إندونيسيا في الجولة التاسعة من مباريات المجموعة السابعة للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، لافتاً إلى أن تعادل المنتخب الإندونيسي أمام نظيره التايلاندي بهدفين لكل منهما يزيد من تركيز لاعبي منتخب الإمارات لخوض المباراة بكل جدية وتركيز كبير.

وقال مارفيك في مؤتمر صحافي إنه: "نحترم منتخب إندونيسيا كثيراً، واستعدينا له جيداً، ولقد تعادل الفريق أمام تايلاند لذلك يجب أن نخوض المباراة بكل قوة". وأشار إلى أنه لم يحقق ما يتمناه مع المنتخب، وقال: "منذ عودتي لتدريب الفريق مرة أخرى، كان تركيزنا على إيجاد هوية للفريق، ونحن نعمل بكل وسعنا ونسير على الطريق الصحيح ولكننا لم نصل إلى ما نريده ونتمناه".

أما بالنسبة إلى عدم توفيق علي مبخوت في إحراز أهداف في المباراة الماضية أمام تايلاند وإهداره للعديد من الفرص السهلة، قال: "الطريقة الوحيدة لإخراج مبخوت من حالة عدم التوفيق هي عدم الحديث معه عن هذا الأمر".

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