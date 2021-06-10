مفاجأة غير متوقعة.. إذا خسر منتخب الإمارات أمام إندونيسيا لن يتأثر "الأبيض"

المصدر: أحمد طارق - دبي

يخوض المنتخب الوطني مواجهة حاسمة عندما يلعب أمام إندونيسيا غداً في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، إذ يسعى "الأبيض" إلى مواصلة الانتصارات للتقدم إلى صدارة لائحة ترتيب المجموعة السابعة. ورغم أهمية المباراة بالنسبة إلى منتخب الإمارات، ولكن في مفاجأة غير متوقعة في حال خسارة "الأبيض" أمام إندونيسيا غداً لن تكون النتيجة مؤثرة بالنسبة إلى حظوظ المنتخب في المنافسة على المركز الثاني بالمجموعة السابعة.

وعقب إعلان منتخب كوريا الشمالية الانسحاب من التصفيات، قرر الاتحاد الآسيوي إلغاء نتائج المنتخبات التي تحتل المركز الأخير في جميع المجموعات، لتحديد هوية أفضل خمسة منتخبات ستحتل المركز الثاني لتتأهل إلى المرحلة الثالثة من تصفيات المونديال.

ويحتل "الأبيض" حالياً المركز الثالث في قائمة المنتخبات التي تتنافس على المقاعد الخمسة المخصصة لأفضل فرق تحتل المركز الثاني، إذ يمتلك المنتخب في رصيده تسع نقاط متساوياً مع أوزبكستان وإيران وعمان، بينما يتصدر منتخب لبنان الترتيب برصيد 10 نقاط، وذلك عقب خصم من كل منتخب النقاط التي حصل عليها من الفريق الذي يحتل المركز الأخير في مجموعة كل منهم، ولكن الجهاز الفني للمنتخب يركز على تجنب الدخول في حسابات الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية للتصفيات بأن يحقق المنتخب الفوز على كل من إندونيسيا وفيتنام ليتقدم الفريق إلى المركز الأول.



ترتيب أفضل 5 منتخبات تحتل المركز الثاني:

لبنان 10

أوزبكستان 9

الإمارات 9

إيران 9

عمان 9

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