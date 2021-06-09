مارفيك يدرس نقاط القوة والضعف في إندونيسيا.. ويدعو لاحترام المنافس

المصدر: الإمارات اليوم

عاد المنتخب الوطني اليوم إلى التدريبات، حيث يؤدي مرانه مساءً بالملعب الفرعي بنادي الوصل، استعداداً لمواجهة اندونيسيا مساء الجمعة في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، لحساب المجموعة السابعة. من جانبه عكف الجهاز الفني عقب نهاية مباراة تايلاند على دراسة منتخب اندونيسيا، للتعرف على نقاط القوة والضعف لدى المنافس، وذلك من خلال تحليل المباريات الأخيرة للأندونيسي، وتسجيل بعض الملاحظات، ومشاهدة تسجيلات حديثة للمنتخب ومناقشة تفاصيلها مع اللاعبين، وتحديد مهام وواجبات كل لاعب في المباراة المقبلة.

ويولي الهولندي مارفيك مدرب المنتخب الوطني مباراة اندونيسيا أهمية كبيرة، حيث حرص على تأكيد أن المواجهة المقبلة لا تقل أهمية عن المباراتين السابقتين، مشدداً على ضرورة احترام المنافس والتعامل معه بالجدية المطلوبة لتحقيق الهدف المنشود بالحصول على النقاط الثلاث.

وخضع اللاعبون خلال يوم أمس لتدريبات استشفاء عقب المباراة الأخيرة أمام تايلاند والتي فاز فيها المنتخب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك من أجل التخلص من الارهاق الناجم عن ضغط المباريات، على أن يستأنف الأبيض التحضيرات اعتباراً من اليوم، حسب البرنامج الذي وضعه الهولندي فان مارفيك المدير الفني للمنتخب.

وكان المنتخب حقق فوزين متتاليين في المجموعة ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، وينفرد بالمركز الثاني في ترتيب فرق المجموعة بفارق نقطتين عن المتصدر فيتنام، ومتفوقاً على تايلاند وماليزيا في المركزين الثالث والرابع بثلاث نقاط، فيما يحتل منافس الأبيض في الجولة المقبلة منتخب أندونيسيا ذيلية المجموعة بنقطة وحيدة.

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