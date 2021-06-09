«نمرود» يواجه «خطير الخالدية» في كأس الوثبة بإسبانيا

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

يستضيف مضمار سان سباستيان الإسباني، عصر اليوم، سباق كأس الوثبة ستاليونز. ويتصدر «نمرود» لإسطبلات شادويل، ترشيحات السباق، الذي يقام برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمشاركة سبعة خيول عمر أربع سنوات فما فوق، تتنافس لمسافة 1600 متر، على جائزة مالية قدرها 8400 يورو.

ويشرف على «نمرود»، البالغ من العمر أربع سنوات، والمنحدر من نسل «جنرال» المدرب دايمين فاتريجات، بقيادة مايكل فورست، وسبق له الحلول في المركز الثاني مرتين.

ومن أبرز المرشحين للفوز «خطير الخالدية»، بإشراف المدربة إليزابيث جان بيرنارد، وقيادة جي سانشيز، وسبق له الفوز مرتين بسباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، وسباق كأس الوثبة ستاليونز، وكلاهما بمضمار وارجيم بمملكة بلجيكا.

وينافس على اللقب «مرجان»، بإشراف توماس فورسي، وقيادة سي كاديل، فيما يدفع المالك روبرت بورديت بمجموعة من الخيول، بإشراف إم كوماس، يتصدرها «دهيا دو مونلو» بقيادة بي فايوس، و«هافسا دو مونلو» بقيادة كارلوس لوبيز. ويكمل القائمة «بيتيت لوب» بقيادة آر راموس، و«هيا دو مونلو» بقيادة جي جيلبرت.

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