رياضيون: تحويل 90% من ميزانية الفجيرة إلى مشاريع استثمارية يمهد لمستقبل مميز

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

استقبلت الأوساط الرياضية في الفجيرة توجيهات الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة، بتحويل 90% من ميزانية النادي إلى مشاريع استثمارية ولمدة عامين، وكذلك تصعيد فريق تحت 21 عاماً لتمثيل الفريق الأول خلال منافسات الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم؛ بارتياح. وأكد رياضيون لـ«الإمارات اليوم» أن هذه القرارت ستقود لنتائج إيجابية ملموسة في المستقبل القريب وتعيد لـ«الذئاب» مكانته المميزة، ووصفوا ما حدث بأنه سيمهد لقاعدة رياضية واستثمارية مميزة في النادي تمهد لنجاحات كثيرة، وتعزيز دور المراحل السنية والتفاؤل ببناء فريق قوي للمستقبل قادر على تقديم عروض فنية مميزة، بجانب دعم المنتخبات الوطنية بلاعبين مميزين.

بدوره، أكد مدير فريق 21 سنة خليفة المسماري، أن هذه التوجيهات ستقود اللاعبين إلى أن يكونوا على مستوى التحدي لتحقيق طموحات أسرة النادي وإثبات قدراتهم الفنية، ما سيقود لبناء شخصية رياضية متكاملة للاعبين، وقال: «الاستعانة بفريق الرديف ستعزز الروح الرياضية بجميع فرق المراحل السنية، إذ يمنحهم الأمل بالانضمام للفريق الأول في حال أبدعوا فنياً».

من جانبه أكد إداري المراحل السنية في نادي العروبة وليد هارون، أن هذا القرار سيسهم في نقلة نوعية فنية قوية لمستقبل الفريق. وأوضح: «سيسهم هذا القرار ببروز لاعبين مميزين من المراحل السنية لنادي الفجيرة كونه يشجعهم على الالتزام بالتدريبات لكي يحصلوا على فرصة اللعب، وكذلك سيؤمّن واردات مالية تدعم خطط النادي المستقبلية بحيث يتمكن الفريق من الصعود والثبات في بطولات المحترفين».

واعتبر المشجع عبدالله أحمد الريسي هذه التوجيهات ستمهد لمستقبل كروي مميز مادامت تركز على الاستثمار في أبناء النادي وتعزز ميزانيته.

وقال: «الاستثمار في اللاعبين الموهوبين في الوقت الحاضر سيمهد لنخبة من اللاعبين المميزين مستقبلاً، خصوصاً أن النادي يتمتع بمواهب مميزة ومدربين أكفاء في الوقت الحالي، وهو أمر مهم وسيسهم في دعم ميزانية النادي في المستقبل، ومن المهم دراسة التجربة لتعميمها على بقية فرق المراحل السنية».

المكاسب المرتقبة

- الاستثمار في أبناء النادي.

- تعزيز دور المراحل السنية.

- تأمين واردات مالية.

- بروز لاعبين مميزين.

- دعم المنتخبات الوطنية.

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