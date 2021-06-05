اتحاد غرب آسيا يبحث تسويق «البث الرقمي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عقدت لجنة الإعلام والتسويق في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، أول من أمس، اجتماعها الأول عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة حميد الطاير عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس اللجنة. واستعرض الاجتماع الهيكل التنظيمي للاتحاد، وعرض المعلومات التاريخية الخاصة بتسويق بطولات اتحاد غرب آسيا منذ 2001 وإلى 2019، والتفاصيل المالية المتأتية من الاتفاقات التسويقية التي تم إبرامها مع العديد من الشركات. وتم التأكيد خلال الاجتماع على مساعي اتحاد غرب آسيا لتفعيل الجانب التسويقي الخاص بالبث الرقمي، وجلب الرعاة المهتمين بهذا النوع من البث، إضافة لبيع البيانات الخاصة ببطولات اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، كما ناقش العديد من الاقتراحات لتعزيز هذه الاستراتيجيات، لتكون شاملة لكل المحاور، ومتكاملة بالشكل الذي يسهم بإيصال رسالة غرب آسيا الإعلامية إلى أوسع شريحة.

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