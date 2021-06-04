إعادة اختيار الكمالي عضواً في اللجنة القضائية لـ«الفيفا»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن اتحاد الإمارات بكرة القدم، أن الاتحاد الدولي (الفيفا) أعاد اختيار المستشار محمد الكمالي عضواً في اللجنة القضائية التابعة للجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي.

ويعد الكمالي أول خليجي يتم اختياره في هذه اللجنة المهمة، وسيشغل منصب رئيس النزاهة المستقلة للاتحاد الآسيوي لفترة ثانية بين 2021-2025، والتي كان يشغلها منذ عام 2017.

وأشاد الاتحاد الدولي بالمستشار محمد الكمالي والجهود التي يبذلها من خلال منصبه في الاتحاد الآسيوي ومنصبه في «الفيفا» من أجل العمل على سن القوانين، والتدقيق على النزاهة وعمليات استقبال المعلومات بما يتماشى مع سياسة الإبلاغ عن المخالفات في الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي.

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