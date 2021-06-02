عمومية غير عادية لاتحاد السباحة اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تُعقد، اليوم، الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد السباحة، لاعتماد التعديلات النهائية على لائحة النظام الأساسي للاتحاد، المرفقة بها لائحة الانتخابات، التي طلب اعتمادها الاتحاد الدولي للسباحة قبل البدء في خوض انتخابات مجلس الإدارة الجديد لدورة 2020-2024.

وأكد الأمين العام لاتحاد السباحة، عبدالله الوهيبي، في بيان صحافي: «في حال اعتمدت الجمعية العمومية لائحة النظام الأساسي، ستُحول إلى مجلس إدارة الاتحاد لتوقيعها وإرسالها إلى الاتحاد الدولي، وسننتظر موافقة الاتحاد الدولي للدعوة إلى عمومية غير عادية لتحديد موعد الجمعية العمومية الانتخابية».

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