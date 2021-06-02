راشد بن حميد: الإمارات ملاذ آمن للرياضة والرياضيين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

رحّب الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، بوفد الاتحاد الآسيوي والحكام، وبعثات منتخبات المجموعة السابعة المشاركة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023، التي تقام في الإمارات من الثالث إلى 15 الجاري، متمنياً للجميع طيب الإقامة في بلد المحبة والتعايش والتسامح، مؤكداً في تصريحات صحافية أن «الإمارات أصبحت ملاذاً آمناً للرياضة والرياضيين».

وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إلى حرص اتحاد الكرة على تهيئة أفضل الظروف لإنجاح مباريات المجموعة السابعة، مضيفاً أن «كل وسائل الراحة وملاعب التدريب والمباريات ووسائل النقل والتواصل والصحة والأمن متوافرة في الدولة».

وأشار إلى أن اتحاد الكرة وقعّ اتفاقيات مع جهات ومؤسسات صحية داخل الدولة، للإشراف على تطبيق البروتوكول الصحي، من أجل الحفاظ على سلامة جميع البعثات والأفراد.

من جهة أخرى، جدد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، دعم مجلس إدارة الاتحاد للمنتخب الوطني في مشواره بالتصفيات، وتمنى له التوفيق، مؤكداً أن الاتحاد يضع كل إمكاناته تحت تصرف المنتخب.

وعبّر عن سعادته بالسماح للمشجعين بالحضور إلى المباريات بنسبة 30% من سعة المدرجات، داعياً الجمهور إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، واتباع الإرشادات الرسمية للحفاظ على سلامة الجميع.

• اتحاد الكرة هيأ أفضل الظروف لإنجاح مباريات تصفيات المونديال في المجموعة السابعة.

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