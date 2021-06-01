اتحاد الكرة يعقد اجتماعاً تنسيقياً مع لجنة تأمين الفعاليات بشرطة دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عقد اتحاد الإمارات لكرة القدم، في مقره بالخوانيج، اجتماعاً تنسيقياً مع لجنة تأمين الفعاليات بشرطة دبي، لمناقشة كل الجوانب المتعلقة باستضافة الدولة لمباريات المجموعة السابعة ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام للفترة من 3 إلى 15 يونيو 2021.

حضر الاجتماع من جانب شرطة دبي، اللواء عبدالله الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة رئيس لجنة تأمين الفعاليات، والعميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات، والعقيد خميس علي الشامسي مدير إدارة الطوارئ بالوكالة بالإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ومن جانب اتحاد كرة القدم محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، وحمد الجنيبي الأمين العام للشؤون المالية والإدارية ، ومديرو الإدارات المعنية بالاتحاد.

واستعرض الاجتماع الخطة الأمنية التي سيتم العمل بها طوال فترة التصفيات، سواء تأمين مقر إقامة بعثات المنتخبات المشاركة ووفد الاتحاد الآسيوي والحكام، وخطوط سير كل فريق من مقر إقامته إلى ملاعب التدريب والمباريات والاجتماعات، وغيرها، بالإضافة إلى التنسيق مع مسؤولي استاد زعبيل بنادي الوصل واستاد آل مكتوم بخصوص آلية العمل التي سيتم العمل عليها خلال المباريات الرسمية التي ستقام في توقيت واحد.

وتم التأكيد على أن التعامل مع التصفيات سيكون وفق أعلى معايير الجودة بهدف الحفاظ على سلامة الجميع، وإظهار الصورة المثالية والمشرفة للدولة التي احتضنت العديد من الفعاليات الرياضية المختلفة، وسجلت نجاحاً باهراً في التنظيم بشهادة الجميع.

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