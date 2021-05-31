اتحاد السلة يحدّد 21 يونيو موعداً لانعقاد الجمعية العمومية

المصدر: جوني جبور ■ دبي

كشف أمين عام اتحاد كرة السلة، سالم المطوع، عن تحديد يوم 21 يونيو المقبل موعداً لانعقاد الجمعية العمومية العادية، التي ستناقش هموم اللعبة ومستقبلها، والمقترحات المرسلة من قبل الأندية.

وقال المطوع لـ«الإمارات اليوم» إن «اتحاد اللعبة خاطب الأندية الـ17 المنضوية تحت مظلته، بإرسال كل المقترحات التي ستتم مناقشتها خلال الاجتماع».

وأضاف: «حرص اتحاد اللعبة عن عقد الجمعية العمومية العادية بعد انتهاء الموسم، وذلك بالاستناد إلى النظام الأساسي الجديد للاتحاد، بما يضمن لكل الأندية الحصول على فرصة أكبر لتقييم موسمها، قبل التوجه بتقديم مقترحاتها التي ستتم مناقشتها والتصويت عليها خلال اجتماع الجمعية، خصوصاً تلك المتعلقة بالموسمين المنتهي والجديد».

وأوضح: «موسم استثنائي انتهى بنجاح، الشهر الماضي، رغم الصعوبات التي فرضت على اللعبة ومسابقاتها جراء جائحة (كورونا)، ويتوقع أن تشهد الجمعية العمومية، تقييماً شاملاً للمرحلة السابقة، بجانب مقترحات الأندية للمرحلة المقبلة، سواء الفنية منها، أو تلك المتعلقة بالمسابقات بكل فئاتها السنية، وآليات تسجيل اللاعبين، وغيرها».

واختتم: «المصادقة على القرارات التي ستفرزها الجمعية العمومية، ستمثل ركيزة أساسية في دفع عجلة تطوير اللعبة بكل مناحيها، سواء المسابقات أو اللجان أو المنتخبات الوطنية».

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