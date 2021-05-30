العين مهتم بالتعاقد مع الجزائري فريد بولحية

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

كشفت صحيفة «دزي فوت» الجزائرية الصادرة باللغة الفرنسية، المهتمة بأخبار اللاعبين المحترفين خارج الجزائر، أن نادي العين أبدى اهتمامه بالتعاقد مع مهاجم فريق ميتز الفرنسي، الجزائري فريد بولحية، مستفيداً من رفضه تجديد عقده مع ناديه الحالي، الذي ينتهي الموسم المقبل، ما سيفرض على النادي الفرنسي واقعاً صعباً بالتخلي عن نجمه بدلاً من رحيله العام المقبل بالمجان.

وقالت الصحيفة في عددها، أول من أمس، إن فريد بولحية يعيش صيفاً مضطرباً، بعد أن أعلن رغبته في مغادرة صفوف النادي في وقت أبدى فيه نادي العين رغبته في ضم اللاعب. وأضافت: «بولحية كان قد أصبح هدفاً لنادي أولمبيك مرسيليا وبعض الأندية الإنجليزية، لكن الدور حان الآن على نادي العين الذي يهتم باللاعب».

وأشارت الصحيفة الجزائرية إلى أن فريد بولحية (28 عاماً) في حال خروجه من ناديه، فإن قيمة الصفقة قد تصل إلى 5.5 ملايين يورو، وأن نادي ميتز يبدو أنه لن يفكر في الاحتفاظ باللاعب خشية رحيله بالمجان.

يذكر أن اللجنة الفنية بنادي العين فتحت ملف التحضيرات للموسم الجديد، إذ بدأت بالتواصل مع بعض وكلاء اللاعبين داخل الدولة لترشيح لاعبين للانتقال إلى صفوفه، لكن أحد العوائق التي تواجه الفريق هي صعوبة إقناع اللاعبين بالتعاقد معه والمشاركة في المنافسات المحلية فقط.

• اللجنة الفنية في العين فتحت ملف تحضيرات الموسم الجديد، وبدأت البحث عن لاعبين جدد.

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