حنان الهرمودي تودع «ملاكمة آسيا»

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

ودّعت نجمة المنتخب الوطني، حنان الهرمودي، منافسات بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي - دبي 2021 التي تستضيفها دبي حالياً، وتستمر منافساتها حتى 31 مايو الجاري، بعد خسارتها أمام بطلة كازاخستان لازات كونغابيافيا، أول من أمس، في مباراة أنهتها بطلة كازاخستان من الجولة الأولى، إذ بدا واضحاً تفوق لازات بالخبرة والقوة البدنية.

وشهدت منافسات بطولة آسيا تفوقاً واضحاً لبطلات كازاخستان اللواتي سيطرن على مختلف أوزان المنافسات، لتتأهل ثمانٍ منهن إلى الدور النهائي الذي تقام منافساته غداً، والذي ستلتقي فيه الكازاخستانية ألوا بالكيبيكوفا مع الأوزبكية جولشال سلطاناليفا في وزن الذبابة الخفيف (45 -48 كلغم)، وناظم كيزابي مع الهندية إم سي ميري كوم في وزن الذبابة (48 – 51 كلغم)، والكازاخستانية دينا زولامان مع الأوزبكية سيتورا شوجداروفا في وزن البانتام (51 – 54 كلغم)، والكازاخستانية فلاديسلافا كوختا مع الأوزبكية سيتورا تورديبيكوفا في وزن الريشة (54-57 كلغم).

وفي الوزن الخفيف (57 – 60 كلغم) تلتقي الكازاخستانية ريما فولوسينكو مع الإندونيسية هوسواتون حسنة، وفي وزن الوسط الخفيف (60 – 64 كلغم) ستلعب الكازاخستانية ميلانا سافرونوفا ضد الهندية لالبوتسايهي، وفي وزن (69 – 75 كلغم) تلتقي الأوزبكية مافولدا موفلونوفا مع الهندية بوجا راني، وفي وزن الثقيل (أكثر من 81 كلغم) تلتقي الكازاخستانية لازات كونجيبايفا مع الهندية أنوباما.

وكانت الكازاخستانية فريزة شولتاي قد فازت بالميدالية الذهبية في وزن الثقيل الخفيف (75 – 81 كلغم)، بعد تغلبها على الهندية ساويتي، كما فازت أيضاً الأوزبكية نافباخور خاميدوفا بالميدالية الذهبية في وزن الوسط (64 – 69 كلغم)، بعد تغلبها على الهندية لوفلينا بورجوهاين.

وشهدت منافسات دور نصف النهائي نزالات قوية بين السيدات من مختلف الجنسيات، إذ أقيم 18 نزالاً في 10 أوزان مختلفة، وفازت الأوزبكية جولسال سلطاناليفا على الفلبينية جوسي جابوكا، والكازاخستانية ألوا بالكيبيكوفا على الهندية مونيكا، والهندية إم سي ميري كوم على المنغولية لوتسايخان التانتسيتسيج، والكازاخستانية نازيم كيزايباي على السريلانكية ناديكا بوشباكوماري، والكازاخستانية دينا زولامان على الهندية ساكشي، والأوزبكية سيتورا شوجاداروفا على المنغولية إردينيداليا ميشيداما، والكازاخستانية فالديسلافا كوختا على الهندية جاسمين، والأوزبكية سيتورا تورديبيكوفا على الطاجاكستانية ميجونا سامادوفا.

حسنة تخطف الأنظار

تعتبر هوسواتون حسنة أول ملاكمة من إندونيسيا تتأهل إلى نهائيات بطولة آسيا للملاكمة، حيث حصلت على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا عام 2018، وتمكنت من تحسين لياقتها البدنية في الفترة الأخيرة، حتى وصلت إلى أفضل حالاتها، لتتمكن هذه المرة من التأهل إلى النزال النهائي في بطولة آسيا دلهي دبي، وواجهت حسنة صعوبات في الجولة الأولى ضد شويرا زولكايناروفا، الأكثر خبرة في طاجيكستان، لكنها حاولت الحفاظ على المسافة المناسبة ضد الخصم طويل القامة، وزادت الإندونيسية من إيقاعها، وحصلت على عدد قليل من الضربات الخاطفة الجيدة في نصف النهائي التكتيكي، وكان الحكم النهائي قراراً منقسماً لمصلحة حسنة.

• الهرمودي خسرت أمام لازات كونغابيافيا من الجولة الأولى.

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