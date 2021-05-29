«غلورياس جيرني» يطلب لقب «جون أوف غونت ستيكس» البريطاني اليوم

المصدر: جوني جبور ■ دبي

تتركز الأنظار على الجواد «غلورياس جيرني»، المملوك لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم «الجليلة ريسينغ»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، لحصد انتصار جديد على مسافته المفضلة البالغة سبعة فيرلونغ (1400 متر)، حين يخوض تحدي سباق «جون أوف غونت ستيكس»، الذي يجري اليوم على مضمار «هايدوك بارك» البريطاني، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثالثة «جروب 3».

وتستند طموحات «غلورياس جيرني» في انتزاع الفوز على مضمار «هايدوك بارك» إلى سجل القوي على مسافة سبعة فيرلونغ، بعدما حقق ثلاثة من انتصاراته الأربعة في عالم السباقات على مسافة 1400 متر، من ضمنها فوزان في الفئة الثانية «جروب 2»، حققهما في سباقي «هنغرفورد ستيكس» على مضمار نيوبري البريطاني في 2019، واتبعها بلقب «قلعة الفهيدي» في نسخة 2020، ضمن سباقات كرنفال كأس دبي العالمي في مضمار ميدان بدبي.

كما استهل «غلورياس جيرني»، المنحدر من نسل الفحل «دباوي»، العام الجاري، بأداء قوي، بالحلول ثالثاً في سباق «قلعة الفهيدي» يناير الماضي، واتبعها في شهر فبراير بالحلول رابعاً في سباق «1351 تيرف كب»، ضمن النسخة الثانية من «كأس السعودية» التي أقيمت في العاصمة الرياض.

ويواجه «غلورياس جيرني»، البالغ من العمر ست سنوات، في سباق «جون أوف غونت ستيكس» ثمانية من نخبة جياد المسافة المتوسطة، يبرز منها «ويز ثانكس» بشعار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، وإشراف المدرب وليام هاغس، في ظل رفعة النتائج القوية التي حققها «ويز ثانكس»، وعدم خروجه عن المركزين الأول والثاني في مشاركاته الخمس في عالم السباقات.

كما يبرز ضمن المرشحين «سيف فواياج» بشعار روس هانان، وإشراف المدرب جون كيوين، بعدما حقق الجواد البالغ من العمر ثماني سنوات 10 انتصارات في مسيرته، جاء آخرها منتصف الشهر الماضي على مضمار نيوبري البريطاني.

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