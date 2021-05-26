الشقيقان «القرمطي» مشروع بطلين أولمبيين بالتايكواندو

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

يتطلع لاعبا المنتخب الوطني للناشئين ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالتايكواندو الأخوان عبدالرحمن وحمدان القرمطي، الى أن يكونا لاعبين مميزين يمثلان الإمارات في المحافل الدولية في المستقبل القريب، والتأهل للعب في الدورات الاولمبية المقبلة والفوز بميداليات أولمبية، لذلك يتدربان بشكل قوي ومنتظم من اجل تحقيق هذه الاهداف.

وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أحمد عبدالرحمن العويس، ان مشروع إعداد البطل الاولمبي يعد احد أهم توجهات النادي المستقبلية وذلك من خلال رؤية مجلس الشارقة الرياضي ومن خلال مبادرة «مسرعات 24»، ويحظى كل موهبة من مواهب النادي بالدعم اللازم لتعزيز موهبته.

وقال العويس لـ«الإمارات اليوم»: «اللاعبان حمدان وعبدالرحمن يعتبران مشروعاً استراتيجياً لإعداد اللاعب الاولمبي والبطل في التايكواندو، وان استمرارهما على الانضباط العالي والالتزام بالتدريبات سيصل بهما نهاية المطاف الى الوصول للمنصات الاولمبية الدولية، ومنذ استكشافهما يحظيان بمتابعة حثيثة من قبل ادارة التدريب الرياضي وعناية في الجوانب كافة، وهما متفوقان دراسياً ايضاً، ونثني على تشجيع عائلتهما بتوفير اجواء إيجابية لهما ونتطلع إلى تحقيقهما النجاح».

نبذة عن البطلين

انضم عبدالرحمن (14 سنة) للمنتخب بعد ان أحرز عددا من الميداليات التي شجعته على الاستمرار في رياضته المحببة، ومنها خلال مشاركته في المعسكر الاوروبي في استونيا 2019، وذهبية في بطولة الإمارات المفتوحة.

وقال عبدالرحمن لـ«الإمارات اليوم»: عندما بدأت لم اكن قد وضعت في بالي هذه التطلعات لعدم معرفتي بالتايكواندو، إلا اني وجدت في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بيئة شجعتني على ان أرفع سقف تطلعاتي وشجعني المدربون على المركز الاول.

بدوره انضم حمدان (12 سنة) إلى المنتخب في العام 2021 ويحظى برعاية طيبة لما يتمتع به من امكانات فنية وذهنية ترشحه لأن يكون بطلاً في المستقبل القريب، ومن ابرز الميداليات التي أحرزها حتى الآن الفوز بميدالية ذهبية في المعسكر الاوروبي في استونيا وميدالية ذهبية في بطولة الإمارات.

وقال حمدان لـ«الإمارات اليوم»: «لاأزال في مقتبل العمر واكرس وقتي على التايكواندو والاجتهاد على نفسي في الالتزام بالتدريبات، واحرص على تنفيذ التعليمات، والمدربون يشجعونني كثيراً ويقولون لي ان انتظامي سيقودني للنجاح».

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