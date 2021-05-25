«أبوظبي» بطلاً لكرة الهدف للمكفوفين

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أحرز فريق أبوظبي لقب بطولة الإمارات لكرة الهدف للمعاقين بصرياً في نسختها الـ15، التي أقيمت تحت إشراف اللجنة البارالمبية بالصالة الرياضية لجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً بالشارقة.

ومثل فريق أبوظبي اللاعبون: أحمد سعيد علاي لاعب وسط المنتخب، أحمد يعقوب إبراهيم جمعة هداف المنتخب، أحمد علي غريب الحوسني ومحمود نجيب.

وحل فريق دبي ثانياً ومثله: عبدالرحمن البستكي كابتن المنتخب، ونواف خلفان عبيد هداف المنتخب، ووليد البلوشي ومحمد الغفلي.

وجاء فريق الشارقة ثالثاً، ومثله لاعبا المنتخب لؤي سعيد علاي وسعيد الكعبي، والمخضرم خالد بوسهم النقبي، ونور الدين فهد.

وقال رئيس اللجنة البارالمبية، محمد فاضل الهاملي، في تصريحات صحافية، إن كرة الهدف، تفرز العناصر المكونة للمنتخب في ظل المنافسة القوية بين الأندية المشاركة.

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