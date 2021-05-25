الرمادي: لو احتاجني عجمان مُشجعاً في المدرجات.. لن أتردّد لحظة واحدة

المصدر: سيد مصطفى ■ عجمان

كرّم نادي عجمان مدربه المصري، أيمن الرمادي، عقب انتهاء عقده مع «البرتقالي» الذي امتد خمسة مواسم قضى أربعة منها في دوري الخليج العربي لكرة القدم، وصرح المدرب في نهاية مشواره مع الفريق: «لو احتاجني عجمان مُشجعاً في المدرجات.. لن أتردد لحظة واحدة».

وحضر حفل التكريم، نائب رئيس مجلس الإدارة، أحمد الفوره، وأمين السر العام عبدالله الظاهري، وعضو مجلس إدارة نادي عجمان المدير المالي الدكتور محمد جبر، وأعضاء المجلس ناصر الظافري، ويحيى المطروشي، وأحمد الشامسي، ومدير الفريق الأول لكرة القدم عبدالله أحمد.

وقال أحمد الفوره خلال الحفل: «إن أيمن الرمادي أدى دوره على أكمل وجه خلال المواسم الخمسة التي قضاها مع النادي، وإقامة مثل هذا الحفل هو أقل مبادرة يمكن أن يُقدمها نادي عجمان للمدرب تقديراً للجهود التي بذلها مع البرتقالي للحفاظ على مقعده في دوري الخليج العربي».

وأضاف: «الرمادي أعطى الكثير للنادي من خبراته، وعمل في بعض الأوقات في ظل ظروف صعبة وتحمل الكثير لكي ينجح في مهمته، وكان بالفعل عند حُسن ظن الإدارة وجماهير النادي، والتغير سيبقى هو سنة من سُنن الحياة، ولكن علاقاتنا به لن تنقطع في المستقبل، ونحن نتمنى له التوفيق في محطته التدريبية المقبلة».

من جهته، أعرب أيمن الرمادي عن تقديره البالغ لموقف إدارة عجمان بالحرص على تكريمه بتلك الصورة المثالية في ختام مهمته مع النادي، وقال: «من يستحق التكريم في هذا اليوم هم أعضاء مجلس إدارة النادي، وفي مقدمتهم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس النادي، الذين كانوا خير داعم لي في مهمتي، خصوصاً في هذا الموسم الذي عانينا فيه كثيراً للبقاء في دوري الخليج العربي حتى تكللت جهودنا في الأخير بالنجاح».

وأضاف: «مهما قلت من كلمات عن إدارة نادي عجمان فلن يكفيهم الكلام حقهم، فهم أعضاء محترفون بالمعنى الحقيقي يدعمون أجهزتهم الفنية بكل قوة ولا يهتزون في أي وقت من تراجع النتائج، لأنهم يثقون باختياراتهم، سواء من اللاعبين أو الأجهزة الفنية، بدليل أن عجمان يُعد أقل فرق دوري الخليج العربي تعاقدات مع المدربين منذ أن بدأ مسيرته مع المحترفين في موسم 2008-2009».

وتابع: «أنا سعيد لأنني خرجت من عجمان وقد أديت مهمتي على الوجه الأكمل، وتمكنت من الحفاظ على مقعده في دوري المحترفين للموسم الخامس على التوالي، وهذه ستكون أكبر فترة يُقضيها النادي بشكل متواصل في دوري الخليج العربي، وبقليل من الدعم يستطيع البرتقالي أن ينافس على المراكز المتقدمة، لأنه يملك أساساً قوياً ومتيناً يؤهله لهذا الأمر».

وأكمل: «اليوم انتهت مهمتي رسمياً مع عجمان، ولكن علاقتي مع النادي لن تنقطع أبداً، وأنا مستعد لتقديم الرأي والمشورة في أي وقت، ولو احتاجني النادي مُشجعاً في المدرجات فلن أتردد للحظة واحدة».

وحول وجهته المقبلة بعد انتهاء مهمته رسمياً مع عجمان، قال أيمن الرمادي: «إلى الآن لم أحسم وجهتي المقبلة، لقد تلقيت عرضين من أندية في دوري الهواة، ولكن من الصعب أن أعود خطوة للوراء بعد السنوات الطويلة التي قضيتها في دوري المحترفين، وقد تشهد الأيام المقبلة تواجدي في الدوري المصري أو الدوري السعودي، واذا لم أحصل على العرض المناسب لي فليس لديَ أي مشكلة في الحصول على راحة في الموسم المقبل».

أيمن الرمادي:

• «اليوم انتهت مهمتي رسمياً مع عجمان، ولكن علاقتي مع النادي لن تنقطع».

• «تلقيت عرضين من أندية في دوري الهواة.. ولم أحسم وجهتي المقبلة».

• قاد «البرتقالي» للبقاء مع الكبار في دوري الخليج العربي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news