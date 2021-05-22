رابطة المحترفين تعلن المرشحين لجوائز الأفضل في أبريل ومايو

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية، في دوري الخليج العربي، برعاية «اتصالات»، الراعي الرسمي لدوري الخليج العربي، عن فئات أفضل لاعب، وحارس مرمى، ومدرب، لشهري أبريل ومايو.

وقالت الرابطة في بيان أمس: «يوجد في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب، ثلاثي الجزيرة المتوج بلقب دوري الخليج العربي، وهم المهاجم علي مبخوت هداف الموسم برصيد 25 هدفاً، والجنوب إفريقي تولاني سيريرو وعبدالله رمضان، ويتنافس معهم عبدالله غانم مدافع الشارقة، والأرجنتيني جاستون سواريز لاعب بني ياس الذي قاتل على اللقب حتى الجولة الأخيرة قبل أن يحقق الوصافة».

وأضافت: «أما في قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى عن شهري أبريل ومايو، فيوجد فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس المتألق، وعادل الحوسني المتميز كالعادة مع الشارقة، وعلي خصيف قائد الجزيرة الذي رفع معه درع الدوري، ويتنافس على جائزة أفضل مدرب عن شهري أبريل ومايو، الهولندي مارسيل كايزر الذي قاد الجزيرة لحصد لقب الدوري، والمدربان الوطنيان مهدي علي مدرب شباب الأهلي، وعبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة».

وأكملت الرابطة: «تم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، ابتداءً من الساعة 12 من ظهر اليوم، ويستمر التصويت لمدة 48 ساعة، تُعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين».

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