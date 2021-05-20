التميمي: عدم التعلم من دروس المواسم السابقة وراء هبوط الفجيرة

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

أكد حارس مرمى الفجيرة عبدالله التميمي، أنه لم يتوقع هبوط فريقه من دوري الخليج العربي إلى دوري الدرجة الأولى في أصعب الظروف، إذ كان يقدم مباريات فنية لا توحي بأنه سيهبط للهواة، مشيراً إلى أن الفجيرة سيعود للمحترفين بشكل مميز وأفضل.

وقال التميمي لـ«الإمارات اليوم»: «هبطنا لأننا لم نتعلم من دروس المواسم السابقة التي كنا نبقى فيها حتى الجولة الأخيرة ننافس من أجل البقاء، وفي الوقت نفسه لا يمكن أن نبخس جهود منظومة الفريق، فقد اجتهدنا كثيراً وقدمنا مباريات جيدة عديدة، وكنا الطرف الافضل في الكثير من المباريات، وهو ليس كلامي فقط بل أيضاً رأي المحللين الرياضيين الآخرين الذين أكدوا ان الفجيرة يقدم مباريات جيدة بحيث لم يكن مرشحاً للهبوط».

وتابع: «تأثرت النتائج بالاخطاء الفردية التي ارتكبت في الكثير من مباريات الموسم من قبل الجميع سواء لاعبون أو الجهاز الفني، والمسؤولية مشتركة بين الجميع ولا يتحملها طرف واحد، ورغم ذلك أرى اننا لم نستحق الهبوط». وأضاف التميمي: «اجتهدنا لكننا لم نوفق في الكثير من المباريات، فقد خسرنا نقاطاً كثيرة كانت في متناول اليد أبرزها التي ضاعت في آخر دقائق المباريات عندما كنا نتقدم بالنتيجة، لكنها انقلبت علينا بشكل مفاجئ لا يعكس الأداء، وهو ما حدث أمام شباب الاهلي والشارقة والجزيرة وفي مباريات أخرى».

وبخصوص وجهته المقبلة قال: «لم احسم أمري، ووكيل اعمالي يبحث وجهتي الجديدة، وهناك ثلاثة عروض قيد الدراسة لا أفضل الحديث عنها، لكني على ثقة بأني سأعود اقوى وأفضل في المستقبل القريب».

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