اليافعي يمثل رابطة المحترفين في تصفيات غرب آسيا الإلكترونية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

قامت رابطة المحترفين بتكريم الفائزين في بطولة رابطة المحترفين الإلكترونية (eUAE PL Championship) 2021.

وقال بيان صحافي: «استضافت الرابطة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بمقرها في أبوظبي، وتم تكريمهم بكأس البطولة والميداليات التذكارية للبطولة، التي أقيمت في شهر أبريل الماضي، وتوزيع الجوائز والمكافآت المالية بمجموع 27 ألف درهم، حيث نال خالد اليافعي صاحب المركز الأول الجائزة الكبرى البالغة 15 ألف درهم، تلاه راشد الزعابي الذي حصل على 7000 درهم بعد أن احتل المركز الثاني، فيما نال سالم الحمادي صاحب المركز الثالث 5000 درهم».

وبعد فوزه بلقب البطولة، ستكون الفرصة الآن أمام خالد اليافعي لتمثيل رابطة المحترفين الإماراتية في تصفيات غرب آسيا، المقرر أن تقام في يونيو المقبل، المؤهلة إلى كأس العالم 2021.

جاء فوز اليافعي بلقب بطولة الرابطة الإلكترونية بسجل مميز، تضمن خوضه 16 مباراة بلا هزيمة.

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