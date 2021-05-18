النصر يطلب إعادة نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: أحمد طارق- دبي

تقدمت شركة النصر لكرة القدم بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، طلبت خلالها بإعادة مباراة "العميد" أمام شباب الأهلي في نهائي كأس رئيس الدولة، التي انتهت بفوز "فرسان دبي" بهدفين مقابل هدف.



وذكرت الشركة في بيان صحافي على موقع النادي الرسمي أن: "انطلاقاً من مسؤوليتها وشديد حرصها على حفظ حقوق جمهورها ولاعبيها وأجهزتها الفنية والإدارية، وسعياً منها لإبقاء سمعة كرة القدم الإماراتية في أبهى صورها، تقدمت شركة النصر لكرة القدم اليوم الثلاثاء بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم بشأن الأحداث الكارثية التي تخللت المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2020/2021".



وأضافت: "طالبت فيها من حيث النتيجة بإعادة المباراة تأسيساً على وجود خطأ قانوني فني يستوجب الإعادة طبقاً للّوائح ذات الصلة، واحتياطياً تعويض النادي عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب نتيجة الأخطاء الجسيمة المرتبطة بالتحكيم في المباراة المذكورة".

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