«المهندس» يشيّد ناطحة بطولات شباب الأهلي في 153 يوماً

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

سجل المدرب مهدي علي اسمه واحداً من أفضل المدربين في تاريخ أندية الإمارات، بعدما قاد شباب الأهلي لتحقيق «الثلاثية التاريخية» بعد فوز الفريق بألقاب كأس السوبر وكأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، ليعود «المهندس» إلى واجهة كرة الإمارات، بعدما كان بدأ يخفت نجمه عقب رحيله عن تدريب المنتخب الوطني في مارس 2017.

وحقق مهدي علي عدداً من الأرقام القياسية الاستثنائية التي شيّد من خلالها ناطحة من بطولات شباب الأهلي (النادي الأكثر تتويجاً هذا الموسم)، عقب قيادته للتتويج بلقب كأس رئيس الدولة للمرة العاشرة في تاريخه، أول من أمس، بتغلبه على النصر بهدفين دون رد في النهائي على استاد هزاع بن زايد في العين، ليؤكد أنه في طريقه لكتابة تاريخ جديد في عالم التدريب مع الأندية، بعدما سجل اسمه كأحد أفضل المدربين في تاريخ المنتخب الوطني.

وفي الوقت الذي تولى فيه مهدي علي تدريب شباب الأهلي في 15 ديسمبر 2020 الماضي خلفاً للمدرب الإسباني جيرارد زاراغوسا، وكان «فرسان دبي» في أسوأ حالاته بتراجع نتائج الفريق في الدوري وحلوله في المركز السابع، فإن الفريق خلال 153 يوماً تحت قيادة مهدي علي حقق نتائج رائعة، إذ قاد الفريق في 32 مباراة وحقق الفوز في 20 مباراة وتعادل في تسع مباريات وخسر ثلاث مباريات فقط، بينما أحرز 59 هدفاً ودخل مرماه 29 هدفاً، ولم يخسر في آخر 25 مباراة لعبها في البطولات المحلية، بينما حقق الأهم بتقدم الفريق من المركز السابع إلى الثالث، كما فاز بثلاث بطولات كأفضل الأندية في الموسم الحالي إلى جانب الجزيرة الذي فاز بلقب الدوري.

وسبق لـ«المهندس» أن تولى تدريب شباب الأهلي في مناسبتين في 2009 و2017، وفريق بني ياس في 2011، والمفارقة أن التجربتين السابقتين له مع شباب الأهلي كانتا بتوليه المهمة بصورة مؤقتة، حيث قاد الفريق في 2009 في 12 مباراة بالفترة من نوفمبر حتى فبراير 2010، وفاز في ولايته الأولى بست مباريات وتعادل وحيد، وخسر في خمسة لقاءات، أما في الولاية الثانية فجاء في ديسمبر 2017 خلفاً للمدرب الروماني أولاريو كوزمين، وقاد الفريق حتى نهاية الموسم في مايو 2018، وخاض مع الفريق 19 مباراة فاز في 8 وخسر 6 وتعادل في 5 مباريات، إذ حل شباب الأهلي في المرتبة الخامسة من دوري الخليج العربي، بينما خرج من نصف النهائي في مسابقتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي.

في المقابل، حقق «المهندس» أرقاماً قياسية عدة، أبرزها أنه عادل رقم مدرب النصر السابق رجب عبدالرحمن كأكثر المدربين المواطنين فوزاً بالألقاب بثلاثة ألقاب لكل منهما، إذ حقق عبدالرحمن مع «العميد» في موسم 1988-1989 ألقاب كأس رئيس الدولة، وكأس الاتحاد، وكأس السوبر، بينما كرر مهدي علي إنجاز الروماني أولاريو كوزمين مع شباب الأهلي عندما قاد الفريق إلى الثلاثية في موسم 2013-2014 بفوزه بألقاب الدوري وكأس السوبر وكأس الخليج العربي، كما فاز المدرب الروماني بثلاثة ألقاب في موسم 2016-2017 وهي كأس السوبر وكأس الخليج العربي وكأس السوبر الإماراتي - المغربي.

وأصبح مهدي علي رابع مدرب مواطن يحقق لقب كأس رئيس الدولة، بعدما فاز كل من رجب عبدالرحمن باللقب مع النصر في 1989، وجمعة ربيع مع الشارقة في 2003، وعيد باروت مع الإمارات في 2010.

من جهته بات «المهندس» بمثابة «العقدة» بالنسبة إلى نادي النصر والمدرب الأرجنتيني رامون دياز، بعدما حصل مهدي علي مع شباب الأهلي على بطولتي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة على حساب «العميد»، كما فاز «فرسان دبي» على النصر في 11 مايو الماضي في الجولة 26 بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليبعد «الأزرق» عن التأهل إلى دوري أبطال آسيا.

ويعد مهدي علي أحد أهم المدربين المواطنين في السنوات الأخيرة، ويمتلك مسيرة وخبرات وإنجازات كبيرة أبرزها قيادته المنتخب الأولمبي للتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى دورة الألعاب الأولمبية بالمشاركة في أولمبياد لندن 2012، كما حقق بطولة كأس آسيا مع منتخب الشباب 2010، وفضية دورة الألعاب الآسيوية مع المنتخب الأولمبي في العام نفسه، بينما قاد المنتخب الوطني للفوز بلقب كأس الخليج 2013، وحقق المركز الثالث في كأس آسيا مع «الأبيض» في 2015، قبل أن يستقيل من منصبه في مارس 2017 بسبب الفشل في التأهل لنهائيات مونديال 2018 في روسيا.

• كرر إنجاز الروماني كوزمين صانع ثلاثية موسم 2013-2014.

• رابع مدرب مواطن يحقق لقب كأس رئيس الدولة.

مهدي علي «عقدة» رامون دياز

- 9 أبريل: لقب كأس الخليج العربي.

- 11 مايو: حرمه التأهل إلى دوري أبطال آسيا.

- 16 مايو: لقب كأس رئيس الدولة.

شباب الأهلي تحت قيادة مهدي علي

- 32 مباراة.

- 20 فوزاً.

- 9 تعادلات.

- 3 خسارات.

- 59 هدفاً سجلها الفريق.

- 29 هدفاً استقبلها مرماه.

- المركز الثالث في الدوري.

- لقب كأس السوبر.

- لقب كأس الخليج العربي.

- لقب كأس رئيس الدولة.

- لم يخسر الفريق آخر.

- 25 مباراة محلياً.

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