راشد بن حميد: احتفالية نهائي الكأس هدية اتحاد الكرة لجمهور الإمارات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ثمّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة بشكل عام، ولكرة القدم بوجه خاص، وأكد أن «نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة له أهمية كبيرة لدى اتحاد الكرة والجمهور والفرق، ونحن على ثقة بأن نهائي هذا الموسم الذي يقام في عام الخمسين سيكون رائعاً لوجود نخبة من اللاعبين المميزين الموهوبين في فريقي شباب الأهلي والنصر العريقين، وكذلك لوجود مدربين طموحين يسعيان لتحقيق مزيد من النجاحات في ميادين اللعبة الشعبية».

وأضاف، بمناسبة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم الذي سيجمع بين شباب الأهلي والنصر في استاد هزاع بن زايد اليوم: «المباراة ستقام في إطار مهرجان حافل بالمفاجآت السارة لجمهور الإمارات، والمهرجان سيكون رسالة إماراتية إلى العالم للتعبير عن الوفاء والولاء للقائد، والبطولة الغالية التي تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة هي أفضل ختام للموسم الحالي، والبطولة الغالية التي سنختتم بها الموسم اليوم ستكون مشاهدها خالدة في ذاكرة كل من سيحضرها أو يتابعها عبر شاشات التلفزيون، لما ستتضمنه من فقرات جديدة ومتنوعة، وهي هدية اتحاد الكرة لجمهور الإمارات».

وأعرب الشيخ راشد بن حميد عن سعادته لعودة الجماهير إلى المدرجات في نهائي الكأس الغالية، مؤكداً ثقته في التزام جمهوري الناديين بالتعليمات الموضوعة من قبل الاتحاد بالتنسيق مع وزارة الصحة للوصول بالمباراة وحفلها إلى بر الأمان، ليكون مقدمة للسماح بحضور الجماهير بصورة مستمرة مستقبلاً في مباريات منتخبنا بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات أمم آسيا 2023 في شهر يونيو المقبل بدبي.

واختتم رئيس اتحاد الكرة تصريحه متمنياً للنصر وشباب الأهلي ولطاقم تحكيم المباراة التوفيق في المباراة، وقال إن الفريقين بطلان تاريخيان.

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