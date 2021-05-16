الوصل يسعى إلى استعارة البرازيلي بوتكر.. ويقترب من ضم الأوروغوياني أراوغو

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن نادي الوصل دخل في مفاوضات متقدمة مع إدارة كروزيرو البرازيلي للتعاقد مع المهاجم ويليام بوتكر (27 عاماً) بداية من الموسم المقبل، وذلك بطلب من مدرب الوصل، البرازيلي هيلمان، الذي دربه سابقاً في إنترناسيونال. وسيتولى الوصل دفع راتب بوتكر بالكامل.

وانتقل بوتكر إلى إنترناسيونال في 2017 قادماً من بونتي بريتا بمليوني يورو، إذ كان موسم 2018 أبرز مواسمه مع بطل كأس العالم للأندية في 2006، بعدما لعب 30 مباراة، أحرز خمسة أهداف، وكانت أرقامه جيدة، أبرزها معدل التسديد في المباراة بـ1.4.

من جهة أخرى، وافق الأوروغوياني أراوغو على الانضمام إلى الوصل في الصيف المقبل، معاراً من نادي فلومينينسي، الذي كان يدربه هيلمان. وذكرت صحيفة «غلوبو» أن أراوغو أبلغ إدارة فلومينينسي بموافقته، مشيرة إلى أن النادي البرازيلي سيحصل على 500 ألف دولار مقابل انتقال اللاعب لموسم واحد على سبيل الإعارة، على أن يمتلك الوصل أحقية شراء عقد أراوغو بثلاثة ملايين دولار، بينما أوضحت أن الجهاز الفني لفلومينينسي استبعد أراوغو من قائمة الفريق المشاركة في كأس ليبرتادوريس، تمهيداً لانتقاله إلى الوصل.

• لاعب نادي فلومينينسي أراوغو وافق على الانتقال إلى الوصل الصيف المقبل.

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