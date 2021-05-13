راشد بن حميد: المنافسة على الدوري «قوية جداً»

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، بمردود فريقي الجزيرة وبني ياس واستمرارهما في المنافسة على لقب دوري الخليج العربي حتى الجولة الأخيرة من المسابقة، قبل أن يتوّج الأول باللقب، أول من أمس، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة يعمل على الارتقاء بمستوى الأندية خلال مشاركاتها في دوري أبطال آسيا، مشدداً على أن المنافسة في البطولة القارية تحتاج إلى تخطيط أفضل من جانب الأندية.

وقال رئيس اتحاد الكرة في تصريحات صحافية إنه: «كان هناك منافسة قوية جداً على لقب الدوري، وأتقدم بالتهنئة إلى فريق بني ياس على الموسم الرائع الذي قدمه، واستمراره في المنافسة حتى الجولة الأخيرة، كما أتقدم بالتهنئة إلى الجزيرة على تتويجه باللقب».

وأضاف: «أتوجه بالشكر إلى جميع الأندية على المستويات الفنية الممتازة التي شاهدناها، خصوصاً في ظل التحديات التي واجهناها، ورغم ذلك شاهدنا مستوى فنياً مرتفعاً يعكس الصورة المشرقة للكرة الإماراتية».

أما بالنسبة إلى عودة الجمهور إلى المدرجات، قال: «حضور الجمهور في نهائي كأس رئيس الدولة مهم جداً، وأتمنى من الجمهور أن يكون هناك التزام والأخذ في الحسبان أن عودة الجمهور للملاعب ألا يكون لها أي آثار سلبية، إذ إنها هذه هي البداية وسنعمل على الاستمرار على عودة الجمهور في بعض المباريات المقترحة، استعداداً للموسم المقبل، لأن وجود الجمهور مهم جداً، إذ يعدّ شريكاً أساسياً لنجاح المباريات».

وختم تصريحات بالحديث عن مردود أندية الدوري في دوري أبطال آسيا، وقال: «شاهدنا مستوى ممتازاً من الوحدة والشارقة في دوري أبطال آسيا، ونحن في اتحاد الكرة نسعى إلى الارتقاء بمستوى الأندية الإماراتية في البطولة القارية، خصوصاً أننا نمتلك الإمكانات كافة للمنافسة، ولكن نحتاج إلى تخطيط أفضل لخوض هذا النوع من البطولات».

رئيس اتحاد كرة القدم:

• «نسعى إلى الارتقاء بمستوى الأندية الإماراتية في البطولة القارية».

• «أهنئ بني ياس على الموسم الرائع.. والجزيرة على اللقب».

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