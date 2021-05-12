عجمان يؤمّن بقاءه.. والفجيرة يهبط بعد مباراة درامية

المصدر: سيد مصطفى ■ عجمان

هبط الفجيرة رسمياً إلى دوري الهواة بعد خسارته 1/‏‏‏2، أمس، ضد عجمان الذي أمّن استمراره لموسم آخر في دوري الخليج العربي. وتقدم البرتقالي بهدف سجله لاعب الفجيرة حمدان ناصر بالخطأ في مرماه (12)، ثم أدرك التونسي فراس بالعربي التعادل للذئاب (38)، وأضاف البرازيلي لياندرو هدف الترجيح في وقت قاتل (86).

وبدأ اللقاء بحذر واضح من الفريقين، لكن سرعان ما تمكن عجمان من إدراك التقدم من أول هجمة حقيقية تسلمها لياندرو وتوغل وسط دفاع الفجيرة لترتد من الحارس، ويكملها مدافع (الذئاب) في مرماه، قبل أن يؤكد «الفار» شرعية الهدف.

وضغط الفجيرة للتعادل، وتمكن أرمينتروس من تمرير كرة ساحرة إلى بالعربي سددها مباشرة على يسار الحارس.

وعادت خطورة بالعربي لتظهر في الشوط الثاني، إذ حرمه القائم الأيسر من إضافة الهدف الثاني.

ونجح حارس الفجيرة في أن ينقذ مرماه من ضربة رأس لعبها مايغا في مكان صعب ليُحافظ على التعادل.

لكن لياندرو أضاف هدف تأمين بقاء عجمان من هجمة مرتدة وضعها من فوق الحارس.

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