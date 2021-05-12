عجمان يسعد بالبقاء في ختام الدوري.. والفجيرة يهبط بـ"النيران الصديقة"

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

هبط الفجيرة رسمياً إلى دوري الهواة بعد خسارته 1 /2، اليوم ضد عجمان الذي أمن استمراره لموسم آخر في دوري الخليج العربي لكرة القدم. وتقدم البرتقالي، بهدف سجله لاعب الفجيرة، حمدان ناصر بالخطأ في مرماه (12)، ثم أدرك التونسي، فراس بالعربي التعادل للذئاب(38)، وأضاف البرازيلي، لياندرو، هدف الترجيح في وقت قاتل (86).

وبدأ اللقاء بحذر واضح من الفريقين، لكن سرعان من تمكن عجمان من إدراك التقدم من أول هجمة حقيقية تسلمها لياندرو وتوغل وسط دفاع الفجيرة لترتد من الحارس ويكملها مدافع الذئاب في مرماه، قبل أن يؤكد "الفار" شرعية الهدف. وضغط الفجيرة بعد الهدف بغية التعادل، وتمكن مارتينيوس من تمريرة كرة ساحرة إلى فراس بالعربي سددها مباشرة على يسار الحارس.

وعادت خطورة فراس بالعربي لتظهر مجدداً في الشوط الثاني، اذ حرمه القائم الايسر من إضافة الهدف الثاني ليبعدها بعد ذلك وليد اليماحي. ونجح حارس الفجيرة أن ينقذ مرمه من ضربة رأس لعبها مايغا في مكان صعب ليُحافظ لفريقه على التعادل. وتمكن لياندرو، من إضافة هدف تأمين بقاء عجمان من هجمة مرتدة وضعها من فوق الحارس الذي خرج لملاقاته.

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