الفجيرة وعجمان.. الانتصار يعني «البقاء»

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

يستضيف استاد الفجيرة الدولي، عند الساعة العاشرة مساء اليوم، المباراة التي ستجمع الفجيرة مع عجمان، ولكل منهما 15 نقطة، إلا ان الأخير يتفوق بفارق المواجهات المباشرة لفوزه ذهاباً بهدف نظيف.

والفائز في المواجهة سيضمن رسمياً البقاء في مصاف المحترفين للموسم المقبل، بينما التعادل يبقي الأمور معلقة حتى خوض المباراة المؤجلة للفجيرة مع الوحدة 15 الجاري.

ولا يمكن التنبؤ بنتيجة المباراة للتكافؤ بالإمكانات الفنية والبدنية للفريقين، سوى ان الفجيرة سيفتقد خدمات محترفه الجزائري رشيد ايت عثمان الموقوف إدارياً بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويراهن مدرب الذئاب، التونسي ناصيف بياوي، على ان يستعيد لاعبه السويدي صاموئيل كريستيان مستواه الفني المعهود ليكون مؤثراً في تسجيل الاهداف المطلوبة في أهم مباريات الموسم، بينما يتطلع مدرب عجمان، أيمن الرمادي، إلى عدم تكرار الاخطاء التي ارتكبها خط دفاعه وتسببت في ضياع نقاط ثمينة في المواجهتين الماضيتين أمام الجزيرة والشارقة.

وكان عجمان قد فاز في الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد، بينما فاز الفجيرة على عجمان في كأس الخليج العربي.

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