مهدي: شباب الأهلي تدرب على استغلال نقاط ضعف الوصل ونجح في ذلك

المصدر: منصور السندي ■ دبي

استعاد شباب الأهلي مركزه الرابع في ترتيب دوري الخليج العربي بعدما حقق فوزاً كبيراً على ضيفه الوصل بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن الجولة قبل الأخيرة، رافعاً رصيده إلى 47 نقطة، في حين تجمّد رصيد الوصل عند 34 نقطة في المركز التاسع.

وقال مدرب شباب الأهلي، مهدي علي، في المؤتمر الصحافي إن «فريقه دخل المباراة بشكل جيد، واستطاع أن ينهي المباراة في الشوط الأول، بعدما أدى المباراة بشكل طيب من النواحي الدفاعية والهجومية». وتابع: «شباب الأهلي استطاع أن يستغل نقاط الضعف الموجودة في الوصل، واللاعبون تدربوا خلال اليومين الماضيين على مثل هذه المواقف في هذه المباريات، ونجحنا في ذلك».

وقال مهدي: «إن إصابة لاعب الفريق إيغور جيسوس بسيطة وهي عبارة عن كدمة».

من جانبه، قال مدرب الوصل،البرازيلي أودير هيلمان، إن «شباب الأهلي استغل أولى الفرص وسجل منها هدفين»، مشيراً إلى أن طرد لاعب الوصل عبدالرحمن صالح في الدقيقة 40 صعّب الأمور عليهم كثيراً». وتابع في المؤتمر الصحافي: «كنا أفضل في الشوط الثاني، والطريقة التي لعبنا بها جنبتنا استقبال أهداف أكثر بسبب النقص». وشدد على سعيه لتطوير الفريق وتصحيح الأخطاء في المباريات المقبلة، مشيراً إلى أنه يريد أن يطور الفريق لاستعادة مستواه المعهود.

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