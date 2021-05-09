شباب الأهلي يزهو بدرع دوري الكرة الشاطئية

المصدر: دبي -الإمارات اليوم

ظفر فريق «شباب الأهلي 1» بدرع مسابقة دوري كرة القدم الشاطئية، بعد فوزه على فريق «دي اكس بي» بنتيجة 8-3، في المباراة النهائية للمسابقة، أول من أمس، على الملعب الرملي بمقر الاتحاد في الخوانيج، فيما حصل فريق شنغهاي على المركز الثالث بتغلبه على فريق شرطة دبي 9-4.

وسلّم النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية يوسف السهلاوي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية علي حمد، درع الدوري لشباب الأهلي والميداليات الذهبية ومكافأة مالية قدرها 30 ألف درهم، والميداليات الفضية ومبلغ 20 ألف درهم لأعضاء فريق دي أكس بي، فيما تسلم أعضاء فريق شنغهاي مكافأة المركز الثالث وقدرها 10 آلاف درهم، وذلك بحضور نائب رئيس «BSWW» جوان كوسكو، والأمين العام المساعد للشؤون الفنية بالاتحاد عمر يبرودي.

من جهته، قال السهلاوي في تصريحات صحافية، إن «دعم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، كان له أثر كبير في عودة منافسات المسابقة من جديد، التي تُعد رافداً رئيساً ومهماً لاكتشاف اللاعبين المميزين لدعم منتخباتنا الوطنية».

بدوره، قال علي حمد، إن «الفترة المقبلة ستشهد إقامة المزيد من المسابقات التي تخدم انتشار اللعبة في جميع أنحاء الدولة، في ظل الدعم اللامحدود من الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتوجيهاته بزيادة قاعدة ممارسي كرة القدم الشاطئية بالمزيد من الفئات العمرية».

- فريق شنغهاي خطف المركز الثالث بفوزه على فريق شرطة دبي.

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