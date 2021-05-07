"ديدا" يحرم الفجيرة 3 نقاط ذهبية من أجل البقاء بالدوري الإماراتي

المصدر: محمد فاضل - خورفكان

تعادل خورفكان مع ضيفه الفجيرة من دون أهداف، الجمعة، في الجولة قبل الاخيرة من دوري الخليج العربي ليصبح بذلك رصيد صاحب الأرض 25 نقطة مقابل 15 للفجيرة، ليتأجل حسم البقاء الى الجولة المقبلة حيث سيحتاج الفجيرة الى الفوز على عجمان في المباراة التي ستجمعهما أو ان يتعادل على أقل تقدير بانتظار أن يحصل على نقطة من المباراة المؤجلة له أمام الوحدة.

وقدم حارس خورفكان أحمد "ديدا" مستوى فني مميز عندما تصدى لأكثر من أربع فرص محققة للتسجيل في المباراة.

بدأ الفجيرة مهاجما منذ بداية المباراة ومن اول محاولة أبعد عبدالله الرفاعي الكرة من امام التونسي فراس العربي الى ركنية بعد هجمة مرتدة خطرة.

وسدد فراس بالعربي كرة قوية وهو داخل منطقة الجزاء ابعدها حارس خورفكان احمد ديدا.

وكاد الفجيرة أن يتقدم بالهدف الاول لولا أن التسديدة الرأسية القوية التي سددها الحزائري رشيد عثمان ذهبت الى جانب القائم، وأبعد حارس النسور "ديدا" كرة هدف محقق سددها النيجيري موفتاو اولابي وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى ذهبت الى ركنية.

وكانت أول هجمة خطرة من جانب خورفكان، تسديدة النيجيري كوامي داخل الست ياردات أمسك بها حارس الفجيرة عبد الله التميمي.

وعاد الفجيرة وفرط بهجمة قادها التونسي فراس ابعدها نجم الشوط الاول الحارس احمد ديدا الى ركنية 44.

وتصدى حارس الفجيرة التميمي لكرة سددها البرازيلي روفائيل جوميروس الذي عاد بنفسه وسدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة، واستعاد الفجيرة سيطرته الهجومية التي جوبهت بتصفيات ناجحة من قبل حارس خورفكان ديدا، وسدد خليل خميس كرة هدف محقق مرت الى جنب القائم، وفرّط مهاجم الفجيرة المنفرد السويدي صامؤيل بهدف أكيد بعد انفراده بالمرمى لكنه سدد الى احضان الحارس ديدا.

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