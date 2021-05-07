10 آلاف مشارك في ختام «رياضة قبل الإفطار» بالشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اختتم مجلس الشارقة الرياضي فعاليته خلال شهر رمضان المبارك «رياضة قبل الإفطار»، التي تم تنظيمها للعام السادس على التوالي، بهدف نشر الثقافة الرياضية وممارسة الرياضة قبل الإفطار، وتعزيز الصحة حيث وصلت المشاركات إلى نحو 10 آلاف من مختلف فئات المجتمع، وفي 11 موقعاً مختلفاً بمشاركة ثمانية أندية، إضافة إلى مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وقال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، هلال الحزامي، في تصريح صحافي: «سعداء بما تحقق في هذه الفعالية، وفي العام الجاري أيضاً لم تمنع جائحة (كورونا) من إتاحة الفرصة لممارسي الرياضة من المشاركة، حيث تم التنظيم في مختلف المواقع، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية».

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