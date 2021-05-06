مدرب بني ياس: نريد التعويض أمام الظفرة ولن ننظر للجزيرة

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

قال مدرب بني ياس، الروماني دانيال ايسيلا إنه لم يتغير أي شيء في السباق الذي يخوضه "السماوي" مع الجزيرة في المنافسة على لقب دوري الخليج العربي لكرة القدم وذلك قبل المواجهة التي تنتظر فريقه مساء يوم الجمعة خارج ملعبهم أمام الظفرة، فيما يستقبل الجزيرة ضيفه العين في الكلاسيكو.

وأكد ايسيلا في المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أمس، إن "لم يتغير شيء قبل بداية الجولة 25 للدوري لقد تعثرنا في الجولة الماضي أمام شباب الأهلي وكذلك تعثر الجزيرة في لقاء عجمان لذا سنحاول التعويض أمام الظفرة والخروج بالنقاط الكاملة."

وأضاف: "علينا التركيز على المباراتين القادمتين وعدم النظر الى نتائج الجزيرة، يجب علينا التركيز أكثر وبذل كل جهودنا للفوز والحصول على النقاط الست المتبقية ومن ثم نرى ماذا سيحقق الجزيرة في هاتين المباراتين."

وتعليقاً على سؤال حول ما إذا كان فريقه يعاني من الضغوطات، قال في هذه المرحلة الضغوط موجودة على جميع الفرق سواء على مستوى الفوز باللقب او حتى على مستوى الحصول على مقعد مؤهل لدوري ابطال اسيا او حتى على مستوى صراع الهبوط لهذا علينا التعامل مع هذه الضغوطات وتجاوزها".

وكافح "السماوي" خلال الموسم الحالي من أجل حصد 50 نقطة هي بمثابة أكبر رصيد من النقاط يجمعه الفريق، وخلال لقاءات الموسم كان الفريق منظماً وأكثر انضباطاً من منافسيه وظهرت روح الجماعية للفريق في أكثر من مواجهة ليثبتوا أنهم الرقم الصعب والحصان الأسود في الموسم الحالي وحالياً على بعد خطوات من تحقيق حلم اللقب.

وأضاف المدرب الروماني: "إذا قمنا بمقارنة لمستوى بني ياس في المواسم السابقة والموسم الحالي فإننا نشاهد تطور كبير وملحوظ على مستوى الأداء وطريقة اللعب والنتائج وكذلك عقلية اللاعبين الذين أصبحوا لا يرضون سوى بالفوز وهذه جميعها عوامل تبشر بأن بني ياس سيكون لديه كلمة في المواسم القادمة."

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