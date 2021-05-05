عودة مهدي عبيد ومينديز إلى تشكيلة النصر أمام الوحدة

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أكد مدرب النصر، الأرجنتيني رامون دياز، جاهزية اللاعب الجزائري، مهدي عبيد، ولاعب الرأس الأخضر، ريان مينديز، للمشاركة أمام الوحدة بعد اكتمال شفائهما من الإصابة. وقال دياز للصحافيين: "مهدي ومينديز أصبحاً جاهزان للمباراة بعد أن غاب عن لقاء الظفرة بداعي الإصابة وبعودتهما ستكون تشكيلة الفريق مكتملة ولن نُعاني من أي غيابات في مباراة الوحدة".

وأضاف: "سعداء بالنتيجة التي خرجنا بها أمام الظفرة، وقد عززت معنوياتنا لمواصلة النتائج الإيجابية فيما تبقى من مباريات هذا الموسم".

وأشار إلى أن "نجاح النصر في الوصول للنقطة 45 للمرة الأولى منذ 12 عاما تقريبا يعكس الطريقة المتجانسة التي يعمل فيها الإدارة مع الجهاز الفني لتقوية بعض المراكز في الفريق، اذ نجحنا في الفترة الماضية أن نتراجع بمعدل أعمار العميد، وأصبح لدينا لاعبين صغاراً بحاجة فقط للخبرة ليكتمل جاهزية الفريق للموسم المقبل".

وجدد مدرب النصر تأكيداته على أنه سيخوض مباراة الوحدة من أجل تحقيق الفوز، ومواصلة تثبيت الفريق في المربع الذهبي، لافتا: "درسنا الوحدة بشكل جيد للغاية ، ووضعنا أيدينا على نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس ولكن أكثر ما يهمنا أن نستغل قوة فريقنا في الخروج بالنتيجة التي نريدها من المباراة".

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