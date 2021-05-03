سالم عبدالرحمن بطل الشطرنج السريع والخاطف في الشارقة

المصدر: سيد مصطفى ■ الشارقة

تُوج لاعب الإمارات، الاستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، ببطولة نادي الشارقة الدولية الـ26 للشطرنج السريع 2021، التي نظمها النادي برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واختتمت أول من أمس، بمشاركة 40 لاعباً من حملة الألقاب والتصنيف الدولي، يمثلون 15 دولة.

وحصل سالم عبدالرحمن على المركز الأول في بطولة الشطرنج السريع بالعلامة الكاملة من تسع جولات، ليجمع معها بطولة الشطرنج الخاطف، التي حصد فيها ثماني نقاط من تسع جولات، بعد خسارته للجولة الثالثة أمام الاستاذ الدولي المصري علي فرحات، وجاء في المركز الثاني فيوريل لوداريسكو برصيد سبع نقاط، وحل في المركز الثالث عمران الوسني بالرصيد ذاته، بينما جاء في المركز الرابع ادوارد كانتر بـ6.5 نقاط، واحتل المركز الخامس مخلص العدناني، بست نقاط. وأقام نادي الشارقة الثقافي للشطرنج حفل الختام وتكريم الفائزين بحضور الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج رئيس الاتحاد العربي للعبة، كما شهد الحفل عبر الإنترنت وبرنامج زووم رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، اركادي دفوكوفتش، وبحضور رئيس الاتحاد الإفريقي لويس نيكوبي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، سامي خضر سفاريني، ورئيس منطقة وسط آسيا للشطرنج، حسان توردلييف، ورئيس اتحاد الشطرنج، الدكتور سرحان المعيني، رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وألقى الشيخ سعود المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج كلمة، توجه فيها بالشكر إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، لرعايته للبطولة، والنادي، وإلى مجلس الشارقة الرياضي، مهنئاً الفائزين الذين قدموا مستويات فاقت التوقعات، على حد قوله.

وقال الشيخ سعود: «على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بشكل عام والرياضة بشكل خاص، فقد حرصت إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على تنظيم هذه البطولة بنسختها 26 على أرض الواقع، في أكبر قاعة للشطرنج بالعالم، آخذين في الحسبان جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، وإدارة الأزمات والطوارئ بالشارقة، وشرطة الشارقة، وإنني باسمكم جميعاً أتقدم بالشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاح هذا الحدث الاستثنائي».

كما ألقى لويس نيكوبي كلمة الاتحاد الإفريقي، التي أشاد فيها بنجاح البطولة تنظيمياً وفنياً، مؤكداً أن هناك تعاوناً تاماً بين الاتحاد العربي والإفريقي لما فيه مصلحة لاعبي الشطرنج العرب والأفارقة.

• 40 لاعباً شاركوا في البطولة من حملة الألقاب والتصنيف الدولي يمثلون 15 دولة.

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