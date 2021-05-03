الوصل وخورفكان.. لقاء التاسع والعاشر

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

يلتقي الوصل مع خورفكان في الجولة الـ24 من دوري الخليج العربي الساعة التاسعة على استاد الوصل في زعبيل، ولديهما هدف واحد هو تحسين مركز كل فريق في لائحة ترتيب المسابقة، إذ يحتل «الإمبراطور» المركز التاسع برصيد 34 نقطة، بينما يمتلك «النسور» 21 نقطة في رصيده بالمركز العاشر.

ويسعى الوصل إلى استعادة انتصاراته التي توقفت في الجولتين السابقتين بتعادله مع الشارقة بثلاثة أهداف لكل فريق، والخسارة أمام الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويدخل المدرب البرازيلي أودير هيلمان اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما أعلنت شركة الوصل لكرة القدم تجديد عقده حتى 2023، إذ ستكون المباريات الثلاث المقبلة فرصة للمدرب لتحديد احتياجات الفريق، وتحديد مصير اللاعبين الأجانب، خصوصاً مع اتجاه الجهاز الفني إلى عدم استمرار اللاعبين الأربعة، وهم رونالدو مينديز وسانتوس نيريس ونيكولاس أوروز وجواو فيغريدو.

في المقابل، يأمل خورفكان أن يحسم بقاءه في الدوري بشكل رسمي، خصوصاً أنه يفصله عن كل من الفجيرة وعجمان سبع نقاط، إذ يسعى «النسور» إلى التعادل على أقل تقدير أمام الوصل، وتجنّب الفريق الخسارة الثالثة على التوالي عقب هزيمته في الجولتين السابقتين أمام كل من اتحاد كلباء وعجمان.

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