دبي تجهز منتخب البرازيل لأولمبياد طوكيو

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

قرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إقامة معسكر للمنتخب الأولمبي في إمارة دبي، خلال شهر يونيو المقبل، وذلك في إطار التحضيرات للمشاركة في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو، في وقت لم يتم حسم إمكانية الاستعانة بخدمات مهاجم فريق باريس سان جيرمان، نيمار، في البطولة ضمن فئة اللاعبين فوق سن 23.

وذكرت صحيفة «جلوبو» البرازيلية أن منتخب البرازيل، تحت قيادة أندريه جاردين، سيخوض مباراة ودية، خلال فترة إقامته في الإمارات، أمام أحد المنتخبات، بعد أن كان من المقرر أن يلتقي السعودية، لكن القرعة التي سحبت، منتصف الشهر الماضي، أوقعتهم في مواجهة «الأخضر السعودي»، وهو ما يتسبب في إلغائها، بينما ستعوض بلقاء آخر سيحدد في وقت لاحق.

وقد لا يشهد المعسكر مشاركة النجم البرازيلي نيمار، إذ ذكرت صحيفة «لوباريزيان»، أخيراً، أن هناك أربع عقبات دون مشاركة نجم باريس سان جيرمان في الألعاب الأولمبية، رغم إعلان المدرب أندريه جاردين رغبته في استدعاء اللاعب لقائمة «السامبا»، للدفاع عن اللقب الذي حققه في أولمبياد 2016 التي أقيمت في ريو دي جانيرو.

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