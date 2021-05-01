مسفر: لا ارغب في الإستمرار مع البطائح

المصدر: منصور السندي –دبي

أكد مدرب فريق البطائح الدكتور عبد الله مسفر أنه وجد كل تعاون وتقدير من مجلس إدارة النادي والأمين العام للنادي ومشرف الفريق سعيد العاجل خلال فترة توليه تدريب الفريق ، مشيرا إلى أنه لايرغب في الإستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة ويتمنى له كل التوفيق، مؤكدا أنه كمدرب يبحث عن فرصة أفضل في الفترة القادمة، مشددا على أنه تربطه علاقة جيدة جدا مع نادي البطائح.

وقال مسفر لـ"الإمارات اليوم": "اتفاقي مع النادي كان تولى المهمة لمدة شهرين وبعدها يتم مرا جعة مسالة تجديد العقد من عدمه".

وتقدم مسفر بالشكر إلى إدارة النادي على التعاون والإهتمام الكبير الذي وجدهم منها طوال فترة عمله في تدريب الفريق.

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