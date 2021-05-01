زيناردي: تجديد عقدي مع خورفكان اعتراف بالنجاح

المصدر: محمد فاضل - خورفكان

أعرب مدرب خورفكان، البرازيلي كايو زيناردي، عن سعادته بتجديد عقده مع «النسور» لموسم جديد، سيقود خلاله خورفكان في دوري الخليج العربي الموسم المقبل.

وقال زيناردي لـ«الإمارات اليوم»: «مواصلة عملي في خورفكان يعتبر إضافة مهمة لسجلي الكروي، ودافعاً مهماً لتحقيق نجاحات جديدة، بعد النجاح الذي حققه مع خورفكان في الموسم الحالي، وقاده لتحقيق البقاء الأول في دوري الأضواء، حيث يحتاج لنقطة واحدة من المباريات الثلاث المتبقية حتى ختام الموسم، ليتم بقاؤه رسمياً».

وأضاف: «تجديد التعاقد مع خورفكان لموسم جديد أمر مهم بالنسبة لي، فهو يدل على الاعتراف بالعمل الجيد والنجاح الذي تحقق للفريق، وهذا سيساعدني على الاستمرارية في العمل، كما أنه يشكل إضافة قوية لمسيرتي الرياضية كمدرب».

وفيما إذا كان يعد جمهور خورفكان بشيء مختلف في الموسم المقبل أفضل من الحالي، قال زيناردي: «لا أحب الوعد بأي شيء، لكن يمكنني أن إقول إنني على يقين بأنه سيكون لدينا فريق تنافسي، نريد الوصول به إلى أبعد ما يمكننا».

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