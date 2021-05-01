شباب الأهلي يسجل فوزاً مبهراً على الهلال السعودي في وداع دوري أبطال آسيا

المصدر: أحمد طارق- دبي

فاز شباب الأهلي على الهلال السعودي بهدفين دون رد على استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز" في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال آسيا، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط ويتوقف رصيد "الزعيم" عند 10 نقاط.

على الرغم من الفوز المبهر، ودع شباب الأهلي البطولة، فيما تأهل عنها فريق استقلال دوشنبه الطاجاكستاني فيما ينتظر الهلال نتيجة مباراة الدحيل القطري والأهلي السعودي في المجموعة الثالثة (لكل منهما 8 نقاط) لكي يحدد موقفه في التأهل ضمن أفضل ثوانٍ في المجموعات الآسيوية.

شهدت تشكيلة شباب الأهلي مشاركة ثلاثة لاعبين للمرة الأولى هم: حارس المرمى حسن حمزة وعيد خميس وسعود عبدالرزاق، بينما لم يشارك كل من ماجد ناصر وماجد حسن وحمدان الكمالي وكارلوس إدواردو لتجهيزهم لمباراة "فرسان دبي" أمام بني ياس في الدوري.

وسيطر الهلال على مجريات اللعب وكان الطرف الأفضل في اللقاء وكاد الفرنسي غوميز أن يحرز الهدف الأول من مجهود فردي ولكنه سدد الكرة بجوار القائم، بينما أخطر فرصة لشباب الأهلي كانت عن طريق الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف الذي راوغ مدافعي الهلال وسدد كرة قوية تصدى لها عبدالله المعيوف (40).

أما الشوط الثاني شهد بداية قوية من شباب الأهلي بعدما حصل ماشاريبوف على ركلة جزاء في الدقيقة 52، وسددها البرازيلي إيغور خيسوس بمهارة في المرمى مسجلاً الهدف الأول (54).

في المقابل ضغط الهلال لإحراز هدف التعادل، بينما أضاف إيغور خيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 90 لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي.

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