خريبين وبرغش يقودان الوحدة إلى دور الـ16 الآسيوي بـ"سيناريو غريب"

المصدر: سيد مصطفى - دبي

حجز الوحدة مقعده في دورة الستة عشر من دوري أبطال آسيا عقب تغلبه اليوم على غوا الهندي، بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة للبطولة. ورفع العنابي بهذا الانتصار رصيده إلى 13 نقطة ليصعد ضمن أفضل الفرق التي احتلت المركز الثاني.

وجاء تأهل الوحدة بسيناريو غريب بعد أن أهدر 23 محاولة للتسجيل أمام غوا قبل أن يُسجل السوري عمر خريبين الهدف الاول(61)، ثم أضاف محمد برغش الهدف الثاني (90+1). ورغم الخطورة التي شكلها أصحاب السعادة في الشوط الأول الا أن مهاجميه عجزوا عن التسجيل بسبب التألق اللافت الذي كان عليه الحارس ديراج سينغ، الذي أبعد أولى الفرص الخطرة من جانب ماتافز، الذي انفرد بالمرمى بعد تمريرة مثالية، وأبعد الكرة بقدميه إلى ضربة ركنية (18).

وعاد اللاعب ذاته ليهدر أبرز فرص هذا الشوط من انفراد أخر بالمرمى، لكنه أطاح بالكرة فوق العارضة (32). وأضاع عمر خريبين هو الأخر فرصة مهمة للتسجيل من ضربة رأس لعبها من مسافة قريبة على المرمى، وحولها الحارس إلى ضربة ركنية (38). وتكررت المحاولة الهجومية من جانب خريبين، الذي توغل وسط دفاعات غوا، لكن الأرض انشقت عن المدافع الهندي، عادل خان وأبعد الكرة أيضا إلى ركنية.

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